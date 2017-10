Hradec opět zvažuje zastřešení koupaliště Flošna, jeden bazén nestačí

„Možnost zastřešení nevzdáváme. Plavecké kluby jsou už nyní ve sporu o dráhy v padesátimetrovém bazénu. Pokud by mohly chodit v zimě trénovat na Flošnu, uvolnily by se nám kapacity pro veřejnost a školy,“ vysvětlila ředitelka hradecké Správy nemovitostí (SNHK) Jaroslava Bernhardová.



Původní návrh, se kterým přišli městský architekt s autorem Flošny, předpokládal celoroční zastřešení s pohyblivými lamelami, které by se v létě odkryly. To však jak rada města, tak SNHK zamítly. Výrazně by to totiž změnilo vzhled koupaliště, ale hlavně zamávalo s městským rozpočtem, protože odhad nákladů byl kolem 50 milionů korun.

Podle SNHK by stačilo zastřešit pouze bazén, který by se tunelem spojil se šatnami. „Tam je odhad osm až deset milionů korun. Provozní koupaliště dostal nyní za úkol oslovit firmy, které se zastřešováním zabývají. Šlo by o podobnou záležitost, jako je u tenisových kurtů,“ popsala Bernhardová.

Představitelé města proti takovému řešení nic nemají. „Prospělo by to lázním, jejichž kapacita nestačí. Přijali jsme proto usnesení, aby Flošna zůstala letním koupalištěm, ale sloužila i v zimě,“ uvedla náměstkyně primátora Romana Lišková (HDK), která má na starost městské organizace a majetek.

Podle šéfky SNHK by provoz plavecké dráhy nebyl nijak extrémně nákladný.

„Plavecké kluby žádají chladnější prostředí než veřejnost. Den před závody v plaveckém bazénu běžně snižujeme teplotu. Nevyhřívali bychom tak vzduch pod střechou, ale jen vodu, a to zařízením, které ji vyhřívá i v letní sezoně,“ uvedla. Jen letos v srpnu Flošna vynaložila na vyhřívání bazénů 280 tisíc korun.

Bernhardová by v budoucnu rozšířila i wellness centrum, které navštěvuje rok od roku víc lidí. Chtěla by na něj terasu obrácenou k parkovišti, která je po celý rok nevyužitá, protože návštěvníci letního koupaliště se chtějí slunit co nejblíže bazénům.

Koupaliště Flošna Letní koupaliště, po kterém obyvatelé Hradce roky volali, se otevřelo v létě 2010. Od té doby je jeho průměrná návštěvnost 91 tisíc lidí za sezonu. Letos Flošnu navštívilo 87 298 lidí, absolutní denní rekord všech sezon padl letos 1. srpna, kdy se v bazénech vystřídalo 4 797 návštěvníků. Nejúspěšnější sezonou bylo tropické léto 2015, kdy dorazilo na 110 tisíc lidí. Letošní rok přinesl nejstudenější září, proto přišlo jen 464 plavců. To byl velký propad oproti roku 2016, kdy jich teplé září přilákalo 17 tisíc.



„Představovali bychom si tam třeba vířivku nebo saunu,“ naznačila.

Plány má také s padesátimetrovým bazénem, u něj by v příštím roce ráda odstartovala generální opravu šaten, které už nejsou v nejlepším stavu. „Šlo by o investici odhadem osm až deset milionů korun, takže nám s ní už bude muset pomoct město,“ uvedla ředitelka.

K bazénu by nechala vybudovat i jeden vstup, protože v současné době tam je jedna recepce a dva vstupy do šaten.

Hradecké letní koupaliště Flošna letos funguje už osmnou sezonu. Navštívilo ho 87 298 lidí, což je zhruba o čtyři tisíce méně než dosavadní průměr.

„Letošní počasí bylo jedno z nejhorších, co jsme zažili, a to především kvůli výkyvům. Nebylo žádné souvislé teplé období. I proto jsme s návštěvností spokojeni,“ uvedl vedoucí letního koupaliště Jan Konvalinka. Sezona skončila 1. září, kdy se výrazně ochladilo a začalo pršet.

„Šlo o nejhorší září v naší historii,“ dodal.

Letošní sezona Flošně přinesla i nejzávažnější případ, kdy se topila šestiletá dívka. „Museli jsme ji oživovat, protože přestala dýchat. Její rodiče odešli na tobogan a dcerku nechali samotnou na dece, holčička se rozhodla jít do vody, ale vybrala si ten nejhlubší bazén,“ popsal Konvalinka.

Podívejte se na koupaliště Flošna:

