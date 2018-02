Jeden bazén v Hradci nestačí, město pořídí „bublinu“ nad koupaliště

Podle radnice to bude nejrychlejší a současně i nejlevnější řešení. Koupaliště Flošna otevřel Hradec Králové v roce 2010 za 350 milionů korun. Zastřešení jednoho z bazénů má stát několik milionů.

„Už zhruba dva týdny je podepsaná smlouva na projektovou dokumentaci na zastřešení bazénu. Do měsíce by firma měla předložit první návrh, jak by to mělo vypadat. Pokud bude vedení města s návrhem spokojené, pak dostanou projektanti zhruba dva až tři měsíce na dokončení projektové dokumentace. Pokud vše půjde dobře, pak by se na Flošně mohlo začít plavat už někdy v listopadu. Typově by se mělo jednat o nafukovací halu podobnou těm, které můžeme vidět na tenisových kurtech,“ odhaluje konkrétnější informace ředitelka hradecké správy nemovitostí Jaroslav Bernhardová.

Podle vedoucího Flošny Jana Konvalinky je zastřešení bazénu na dobré cestě. „Zdá se, že většinu technických otázek máme vyřešenou, ale ještě čekáme na odhad nákladů provozu. To vše ještě může mít roli na konečné rozhodnutí města,“ říká.

Zastřešení podle něj bude znamenat také velké stavební úpravy.

„Nejde jenom o zastřešení bazénu a osvětlení, ale také o šatny, sprchy, nebo toalety - nic z toho není přizpůsobené zimnímu provozu. Musí se udělat vytápění těchto prostor. Další věcí je technologie té haly. Pro ni se bude muset postavit nová budova na pozemku koupaliště. Do stávajících prostor se zařízení nevejde,“ vypočítává Konvalinka.

„Ohřívání samotné vody problém není, protože bazén je vyhřívaný už dnes. Pokud půjde vše hladce, tak po skončení letošní letní sezony začnou stavební práce a pak se bazén zakryje na první zimní sezonu,“ popisuje postup prací.

Podle Konvalinky by pro další roky měla Flošna fungovat tak, že mezi koncem letní sezony a zakrytím bazénu bude jen minimální technologická proluka.

Dráhy v Hradci chybí

„Stotisícové město má jednu padesátku, to si myslím, že je opravdu málo. Ten přetlak je obrovský. Dřív mívala veřejnost k dispozici třeba i pět plaveckých drah. Dnes má tak tři a to je neúnosné,“ popisuje odpolední tlačenice v padesátimetrovém bazénu Bernhardová.

Podle ní situaci zhoršilo třeba povinné plavání pro základní školy, které zavedlo ministerstvo v tomto školním roce. Hradeckou padesátku přitom využívají nejen tři plavecké kluby, ale i další sportovní oddíly, firmy a subjekty. Dráhy na plavání chybí všem.

„Potřebovali bychom mnohem víc času v bazénu. Dnes máme týdně k dispozici přibližně dráhu na 20 hodin, přitom bychom potřebovali 35 hodin týdně. Elitní plavec potřebuje naplavat týdně 14 hodin, my máme pro jednoho osm až devět hodin,“ popisuje situaci z pohledu sportovců předseda oddílu Sportstyl Michal Plhák. Víc času potřebuje v bazénu přibližně dalších 10 klubů.

Podle Bernardové by se právě sportovci měli mimo léto přesunout na nově zastřešenou Flošnu. „Chtěli bychom, aby Flošna sloužila převážně právě pro sportovní kluby,“ říká.

Kolik budou úpravy Flošny stát, není zatím jasné.

„Pro město je zastřešení Flošny velká priorita. Přesnou částku, kolik by to mělo stát, nevíme. Ten plán je podle mě dobrý, zimní využití dává smysl. Je to logické řešení,“ věří náměstkyně hradeckého primátora Romana Lišková (HDK).

Podle ní by byl dlouhodobým řešením další bazén. „Tohle berme jako východisko z nouze. Není to, co by Hradci stačilo, to víme. Prioritu mají ale jiné investice, jako je třeba oprava Benešovy třídy. Až nám nepoteče do baráku, tak si budeme moci koupit nové auto,“ dodává Lišková.

Podívejte se na redakční test koupaliště Flošna:

VIDEO: TEST KOUPALIŠŤ: Areál Flošna v Hradci Králové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu