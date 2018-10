Hradec Králové má primátora, těsnou většinou zvolili Hrabálka z ODS

Zastupitelé ANO, ODS a Změny pro Hradec a Zelených uvedli v život křehkou koalici, která by měla příští čtyři roky řídit Hradec Králové. Většinou jediného hlasu zvolili primátorem Alexandra Hrabálka (ODS).

Zastupitelé také zvolili náměstky. Dva bude mít hnutí ANO a po jednom ODS a Změna pro Hradec a Zelení.



Monika Štayrová bude mít na starosti ekonomiku a finance, Věra Pourová majetek města (obě ANO), Jiří Bláha (ODS) investice a Martin Hanousek (Změna pro Hradec a Zelení) bude na magistrátu řídit školství, sociální záležitosti, životní prostředí a sport.

„Přistoupíme k volbě primátora Hradce Králové, jedná se o zlatý hřeb dnešního programu,“ uvedl klíčový okamžik Ladislav Škorpil, který jako nejstarší zastupitel řídil ve třiasedmdesáti letech ustavující schůzi zastupitelů.

V tajné volbě vybírali mezi dvěma jmény. Opozice navrhla Pavlínu Springerovou z Hradeckého demokratického klubu (HDK), trojkoalice podle očekávání profesora Alexandra Hrabálka.

Proti sobě tak stanuli dva akademici - Springerová je děkankou Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Hrabálek je bývalý děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

„Domnívám se, že má všechny předpoklady, byla v posledních letech v zastupitelstvu. Hlavně pochází z druhého největšího zastupitelského klubu. Bylo by to poprvé, co bychom měli za primátora ženu,“ argumentoval při návrhu Springerové Jan Čáp (Koalice pro Hradec).

„Součástí mé vize je i silný primátor. Očekávala jsem, že mojí soupeřkou bude lídr vítěze voleb, tedy Monika Štayrová,“ řekla vystudovaná politoložka Springerová a kritizovala ODS, že se zpronevěřila předvolebním slibům, v nichž se vyhrazovala proti hnutí ANO. Právě na rozhodnutí ODS bylo, zda bude sestavovat koalici ve volbách vítězné ANO, nebo druhé HDK.

Alexandr Hrabálek mluvil hlavně o spolupráci. „Koalice je to křehká, nicméně je to mezi lidmi, kteří se dokázali domluvit na tom, že vybudují v Hradci Králové něco nového. Naši voliči nám nedali hlasy proto, abychom se hádali. Během jednání jsme nabízeli ruku ke spolupráci i dalším subjektům. Jednání se nakonec vyvinula takto. Město potřebuje spolupráci, koalice je neustále otevřená a jsme připraveni přijímat i návrhy z opozice a všechny návrhy, které budou dobré,“ pronesl.

Pro Hrabálka hlasovalo podle očekávání 19 zastupitelů, jeho soupeřka dostala 16 hlasů. Dva hlasy byly neplatné.