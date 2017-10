Krajská radní tlačila školy, ať zruší řízení na zateplení. Zasáhl hejtman

Krajská radní zodpovědná za školství Martina Berdychová (VČ+STAN) minulý měsíc přišla s návrhem, aby krajské zastupitelstvo zrušilo své únorové rozhodnutí o schválení projektu zateplení tří středních škol v regionu, na které měl kraj získat dotaci z operačního programu životního prostředí.

Vládnoucí koalice však na zastupitelstvu neměla dostatečné obsazení a revokaci se prosadit nepodařilo. Radní se však nevzdala a sama spolu se zástupci Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI) na představitele škol tlačila, aby pár dnů před otevíráním obálek zakázku zrušili.



Školy s představiteli místních radnic se nechtěly vzdát. Do sporu se nakonec musel vložit hejtman, po jeho zásahu rada kraje v pondělí zrušila své minulé rozhodnutí o pozastavení projektů.

Celá situace nápadně připomínala rok 2015, kdy tehdejší komunistická školská radní Táňa Šormová připravila velký návrh optimalizace středního školství v kraji, které má v lavicích několik tisíc prázdných míst, ale její návrh koaliční partner, tehdy ČSSD, smetl ze stolu (více čtěte zde).

Podle nynějšího hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD) však nyní o žádný rozkol v koalici nejde. „Diskutovalo o tom všech devět radních, výsledek vznikl po vzájemné dohodě nás všech. Odlišný pohled na problematiku jsme si vysvětlili,“ uvedl Štěpán.

„Obálky už máme otevřené a teď je naším úkolem vše dotáhnout do zdárného konce. Nebýt pana hejtmana, který se za nás postavil, vše by nabralo úplně jiný směr,“ uvedl ředitel Středního odborného učiliště v Lázních Bělohradě Pavel Petr.

Sám se o usnesení prodloužit termín pro podávání nabídek do výběrového řízení dozvěděl o prázdninách, den před prvním termínem otevírání obálek na dodavatele zateplení školy a tělocvičny. To se však kvůli zásahu z kraje muselo odsunout až na konec září.

Byla to jasná snaha naši školu zrušit, říká ředitel

Podle starosty Bělohradu Pavla Šubra (STAN), který se do celé věci vložil, nerespektovala radní Berdychová rozhodnutí zastupitelstva z února 2017, které o projektu rozhodlo.

„Podle mého porušila usnesení zastupitelstva kraje. Na zářijovém zasedání zastupitelstva pro zrušení hlasovalo jen 13 zastupitelů a bod neprošel, paní radní pak další týden dala pokyn na CIRI, aby řediteli školy poslali návrh zrušení zakázky. Ten to po poradě s právníkem odmítl podepsat,“ řekl Šubr.

„Udělala ze mě blbce, protože na konci školního roku jsem rodiče žáků v souladu s usnesením zastupitelstva kraje informoval, že se škola bude zateplovat, a chvíli poté přišla s tímhle nařízením,“ dodal.

Pro ředitele škol nejen v Lázních Bělohradě, ale i v Novém Městě nad Metují a Kopidlně, kde chtěla radní rovněž pozastavit zateplování, byly kroky Berdychové jasným sdělením, že s jejich školami do budoucna nepočítá.

„Byla to jasná snaha naši školu zrušit,“ míní bělohradský ředitel Petr.

„Pan ředitel školy byl informován už v červenci, že to neznamená, že nebudeme opravovat tělocvičnu, ale jen hledáme jiné zdroje, jak to budeme řešit. Nechtěli jsme jít hned do té výzvy připravené v předchozím období, ale jenom si ty věci vyhodnotit. U některých projektů se rozhodujeme, jestli se nám nevyplatí jít jen cestou vlastních zdrojů. Chceme se na ty projekty ještě podívat a přehodnotit je, ale neznamená to, že bychom tyto tři školy zavírali,“ odmítá nařčení radní Berdychová.



V polovině září přitom na tiskové konferenci naznačila, že úvahy ředitele nejsou zcela mimo realitu.

„My si jen potřebujeme ujasnit, které budovy budeme využívat a které ne. Jsme teď na začátku optimalizačního procesu. Když přesně nevíme, jakou budovu a k jakému účelu ji použijeme, dali jsme návrh na zatímní pozastavení projektu, protože Operační program životního prostředí má i další výzvy, které jsou dotačně výhodnější,“ argumentovala radní.



Královéhradecký kraj už řadu let trápí velký nadbytek míst na středních školách a učilištích. Jejich počet měla trochu snížit optimalizace, kterou v roce 2015 navrhla tehdejší školská radní Šormová, avšak koaliční partner její návrh shodil ze stolu. Problém bude muset rozseknout současná krajská vláda.