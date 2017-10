Nové hradecké hřiště na Slavii mělo špatné podloží a drenáž do kopce

„Předpokládám, že se Metrostavu další oprava konečně povede, protože si musí aspoň částečně napravit nevalnou pověst. Předchozí práce byly totiž provedeny opravdu nekvalitně,“ říká náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP 09).

Přesně před rokem to přitom vypadalo slibně, byť se kritici podivovali tomu, že se firma při prvních opravách pokouší na původní místo dostat starou srolovanou umělou trávu. Jenže brzy se ukázalo, že problém je mnohem závažnější, respektive leží poněkud hlouběji (o problému jsme psali zde).

„Když bylo konečně hotovo, sportoviště jsme odmítli převzít a správnost našeho rozhodnutí vzápětí potvrdila i delegace z fotbalové asociace (FAČR). Na jaře jsme se po složitých jednáních s firmou dohodli, že položí nový koberec a do srpna bude vše v pořádku. Jenže zapršelo, půl hřiště se ocitlo pod vodou a po dalším dešti se naplno obnažily veškeré závady, kterými hřiště trpělo již od samotného počátku,“ popisuje případ Michal Koťan ze střediska sportovišť při hradeckých technických službách, jenž je zároveň členem komise pro stadiony a hrací plochy FAČR.

Drenáž vedla do kopce, nad ní je jíl a zavážka

Drenáže nejenže nebyly dobře napojené, ale dokonce směřovaly do kopce a místo pečlivých konstrukčních vrstev, drtě a několika vrstev kameniva, se nacházela zavážka s kusy cihel, kamenů a nejrůznějšího stavebního odpadu.

Odvodňovací trubky byly nefunkční nejen proto, že voda nedokáže překonat gravitaci, ale také kvůli téměř nepropustné jílové vrstvě nad nimi.

Teprve když se na Slavii objevil soudní znalec, Metrostav připustil, že nestačí pouze vyměnit umělý trávník, ale že bude nutná kompletní rekonstrukce.

„Já už tři roky tvrdím, ať si to všechno odvezou a začnou zgruntu znovu. Ten, kdo to pokazil, si je toho sám dobře vědomý,“ upozorňuje Koťan.

„Metrostav zjistil, že nemůže obnovit pouze trávník, ale veškeré konstrukční vrstvy. Zjistil rovněž, že nemůže splnit původní termín, tedy do konce srpna, a proto nová smlouva prodloužila termín na stavební práce do konce listopadu, do konce ledna pak musí hřiště získat certifikaci FAČR,“ vysvětluje Vedlich.

„Pro Hradec je to výhodnější než vyžadovat sankce, podle kterých má firma platit 10 tisíc korun za každý den v prodlení. Případný soudní spor by se totiž mohl táhnout i několik let a hřiště by stále nebylo hotové. V Hradci je velký nedostatek tréninkových hřišť, navíc jsme se dohodli na tom, že po udělení certifikace začne platit pětiletá záruka, což je pro nás výhodné,“ zmínil.

Metrostav závady přiznává. „Problém způsobuje vrchní vrstva, která obsahovala více jemných částic, než bylo žádoucí. Proto jsme přistoupili k její výměně,“ uvádí mluvčí společnosti Vojtěch Kostiha.

Podle něj firma opraví i drenáže, které vedou do kopce. „Připojení nemá správný spád. I když to nemělo žádný přímý vliv na odtok vody z hřiště, rozhodli jsme se připojení opravit,“ řekl Kostiha.

Podle experta na fotbalová hřiště, který si přeje zůstat v anonymitě a Slavii si nedávno prohlédl, stále není jistota, že ani po milionových opravách bude sportoviště v pořádku. Nejistotu v něm vzbuzují například bez kontroly zasypané výkopy s drenáží nebo stále ještě nadměrné množství jílu a hlíny v podloží.

„Domnívám se, že hřiště podle zjištěných skutečností neodpovídá projektové dokumentaci,“ říká.

Rekonstrukce pětihektarového areálu hradecké Slavie stála 76 milionů korun. Město oproti předpokládaným nákladům za opravy ušetřilo 30 milionů, jenže na hřišti se kvůli problémům už 13 měsíců nedá hrát ani trénovat.