Nečesaný je jediným možným pachatelem, tvrdí žalobkyně. Navrhla mu 13 let

Kauza Nečesaný stručně Útok v hořickém kadeřnictví se stal v únoru 2013. Pachatel kadeřnici opakovaně udeřil do hlavy polenem a ukradl jí několik tisíc korun. Vážně poraněné ženě zachránili život lékaři. Původní senát hradeckého soudu s předsedou Jiřím Vackem poslal Nečesaného v lednu 2014 na 16 let do vězení, Vrchní soud v Praze rozhodnutí zrušil. Vacek napodruhé znovu uložil šestnáctiletý trest, vrchní soud pak verdikt o tři roky zmírnil. Nejvyšší soud v květnu 2015 rozsudky zrušil a propustil Nečesaného z vězení. Krajský soud Nečesaného v dubnu 2016 znovu uznal vinným a uložil mu 13 let vězení, odvolací soud pak rozsudek potvrdil. Následovalo úspěšné dovolání, v prosinci 2016 Nejvyšší soud trest Nečesanému opět přerušil a následně bylo oznámeno, že předchozí rozsudek Nejvyšší soud zrušil. Zdroj: ČTK