Dva roky po tragické nehodě dostane přejezd závory, město je žádalo léta

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) však jeho modernizaci začala připravovat až v roce 2016, kdy se na něm stala tragická nehoda, při níž zemřela devětačtyřicetiletá spolujezdkyně z osobního vozu. Železničáři však souvislost nehody a chystaného zvýšení bezpečnosti již tehdy odmítli.

„Výstavba SŽDC se řídí dlouhodobým investičním plánem. Nelze tedy hovořit o tom, že jsme se rozhodli právě nyní,“ uvedl tehdy mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

V roce 2016 SŽDC získala jen územní rozhodnutí (více v článku Přejezdy smrti v Rokytnici a Třebechovicích budou mít závory). Teprve v říjnu loňského roku vysoutěžila firmu, která vypracuje projekt a nové zabezpečení postaví.

Zakázku za 14,7 milionu korun bez započtení daně získala společnost Starmon z Chocně. Ta již má stavební povolení, samotné práce by měly být podle smlouvy hotovy v červenci.

„Máme předané staveniště a už jen čekáme, až rozmrzne, abychom začali konat přípravné práce. Napájení budeme podél trati kopat až do Rokytnice,“ řekl zástupce společnosti Starmon Ladislav Mikulecký.

Dosavadní výstražné kříže nahradí na přejezdu výstražná světla a závory, které budou plně ovládané jízdou vlaku. Počítače náprav před přejezdem a za ním detekují průjezd vlaku a samy spustí či otevřou závory.

„Na přejezdu bude instalován kamerový systém. Jeho účelem bude sledovat a zaznamenávat možný vznik mimořádných událostí. Situace na přejezdu bude monitorována dvěma kamerami,“ sdělila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Na trati z Doudleb nad Orlicí do Rokytnice v Orlických horách jezdí denně sedm párů spojů. Při tak nízkém počtu vlaků by se stavba měla obejít bez výluky. Nakolik práce omezí silniční dopravu, zatím není jasné. Policie zvýšení bezpečnosti na přejezdu vítá. Problematický je především ve směru od Rokytnice, protože řidiči kvůli lesu napravo od silnice vlak dlouho nevidí. Navíc se cesta svažuje a v zimě tam proto auta mívají problém před přejezdem zastavit.

„Někdy se to tam opravdu smeká. Z kopce to tam každý rozpálí a kdyby tam nebyla stopka, přejezd by přeletěli. Závory tam budou stoprocentně prospěšné, protože už z dálky bude patrné, že se blíží vlak,“ potvrdila mluvčí rychnovské policie Alena Kacálková.

„K nehodám tam docházelo už v minulosti, ale vždy se obešly bez ztrát na životě. Za posledních deset let tam byla každý rok alespoň jedna. Bohužel k tomu, aby to někdo začal řešit, musela přispět tragická událost,“ postěžoval si již dříve starosta Rokytnice Petr Hudousek (nez.).