Poslední lékaři na Broumovsku jdou do penze, dětem hrozí delší dojíždění

Když před dvěma lety odešla do penze oblíbená broumovská lékařka, asi o tisíc jejích dětských pacientů se podělily dvě ordinace společnosti Mediclinic v Broumově a Meziměstí i další doktoři. Teď však ohlásil odchod na odpočinek přesluhující lékař z Broumova. Druhý přesluhující lékař z Meziměstí o tom uvažuje, protože nechce zůstat v regionu sám.



„Jsem pracující důchodce a končím zde k poslednímu srpnu. Vedle plného úvazku v dětské ordinaci mám ještě poloviční úvazek na výjezdovém středisku záchranky v Broumově, ale na obou místech končím. Pokud jde o děti od čtrnácti let, ty se mohou přeregistrovat k praktikům pro dospělé. Domluva s praktickými lékaři tady trvá, s tím není problém. Nevím ale jinak, co lidem poradit. Musí se obrátit na pojišťovny, které mají zajistit pro své klienty lékaře,“ říká sedmašedesátiletý lékař Zbyněk Přecechtěl z ordinace v Broumově, který se specializuje na urgentní medicínu, pediatrii a praktické lékařství pro děti a dorost.

Před dvěma lety se rozhodl vypomoci jako praktik pro děti, předtím působil na záchrance. Nyní má 1 250 registrovaných dětí.

Další pacienty zaregistrovat nemůžu, říká lékař

Jeho kolega Dalibor Dýma, který pracuje pod hlavičkou sítě Mediclinic v Meziměstí, přesluhuje už třetím rokem. Svému zaměstnavateli už napsal, že zůstane ordinovat pod podmínkou, že na Broumovsku nebude jediný.

„Sám o sobě nemusím končit, uvidím, jak se zachová doktor Přecechtěl. Nemohu zaregistrovat jeho pacienty. Už nyní mám v ordinaci zaregistrovaných 1 200 pacientů,“ vysvětluje dětský lékař Dýma.



Děti na Broumovsku však bez péče nezůstanou. Při nemoci je musí ošetřit kterýkoli lékař. Pro prevenci a očkování je však potřeba, aby je rodiče registrovali u lékaře. Pokud by se jim to nedařilo, jejich zdravotní pojišťovna by jim v tom měla pomoci.

Některým rodinám však patrně dětský lékař vůbec neschází. Když totiž broumovská lékařka zavřela ordinaci, kolem 170 dětí zůstalo neregistrovaných u jiného lékaře, a tak jejich karty putovaly na krajský úřad. Dosud jich tam leží ještě 105.

Pro rodiče malých dětí bude svízelné, pokud budou muset za lékařem dojíždět do vnitrozemí. Někteří to už zažívají.

„Když skončila před víc než dvěma lety doktorka Sedláčková v Broumově, přestoupily moje děti k lékařce do Hronova. Je to ale komplikace. Zrovna teď měl syn horečky, ale to jsem ho do Hronova netahala a zašla jsem s ním k lékaři v Broumově. Jinak si to vždycky rozmyslím, jestli s dětmi pojedu, nebo ne,“ říká maminka tří dětí Dominika Kolářová z Broumova.

Náhrada do ordinací není

Firma Mediclinic se pokouší najít náhradu do ordinací už řadu měsíců, ale zatím bez úspěchu. Teď se snaží nalákat lékaře nejen na stotisícový plat, další týden dovolené, služební auto, možnost bydlení a další benefity, ale i na náborový bonus 200 tisíc korun, na který se složilo město Broumov a Podnikatelský klub Broumovska.

Starosta Broumova Jaroslav Bitnar vypočítává, že firma a pak i kraj nedávno slibovaly příchod dvou lékařů, ale vždy z toho sešlo. Uvažuje se i o náboru Poláků ze sousedního Kladska. Kraj připouští, že pokud jde o pediatry i praktické lékaře pro děti a dorost, je situace obecně velmi neuspokojivá.

Mohla by vzniknout ambulance v broumovské nemocnici s lékařem z dětského oddělení náchodské nemocnice, ale není to jisté.

„Tuto variantu v současné době vyhodnocujeme z pohledu, zda je reálné udržení standardního chodu dětského oddělení, které je pro nás prioritou,“ říká mluvčí kraje Sylvie Velčovská. Krajský úřad na návrh VZP vyhlásil do podzimu 2016 postupně pět výběrových řízení na pozici praktického lékaře pro děti a dorost pro tuto oblast, ale nikdo se do nich nepřihlásil. Loni se nekonalo žádné.

Největší pojišťovna se brání, že poskytuje dostupnou zdravotní péči podle platné legislativy na území celé České republiky. Broumovsko a dostupnost praktických dětských lékařů se tomu prý nevymyká. Dojezdové vzdálenosti k lékaři určuje nařízení vlády.

„Každý pojištěnec musí mít péči praktického lékaře pro děti a dorost v dojezdové vzdálenosti do 35 minut,“ říká mluvčí VZP Oldřich Tichý. V případě Broumova to těsně splňuje vzdálenost do Oblastní nemocnice v Náchodě.