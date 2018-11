Skipas ve Špindlerově Mlýně zdraží na tisícovku, levnější bude v e-shopu

Samoobslužné pokladny budou ve Svatém Petru, Medvědíně i na Horních Mísečkách. Návštěvníci si tam koupí jízdné za internetové ceny na čipovou kartu Gopass. Tu bude středisko navíc nově vydávat zdarma.



„Vydali jsme se cestou inovace prodeje skipasů. Naší vizí je, aby si lyžaři ještě více kupovali permanentky na internetu a rezervovali je dopředu podobně jako letenky nebo jízdenky na autobus,“ sdělil ředitel skiareálu René Hroneš. Středisko tak bude moci lépe plánovat návštěvnost a připravit se na nápor lyžařů.

S touto filozofií počítá nový ceník. Zatímco na kamenné pokladně bude jednodenní skipas pro dospělého v hlavní sezoně stát 1000 korun, tedy o 110 korun více než loni, v samoobslužné pokladně zůstane za 890 korun.

Ještě víc ušetří ten, kdo si skipas koupí v e-shopu s předstihem tří a více dnů za 820 korun. To je dokonce o 30 korun méně než stála internetová permanentka v loňské sezoně.

„Přes věrnostní program Gopass jsme prodávali jízdné už v minulých letech, teď ale vytváříme mnohem větší rozdíl mezi cenou skipasů na internetu a v kamenných pokladnách,“ poznamenal marketingový manažer skiareálu Adam Svačina.

Vybudování klientských center je významnou položkou v celkových investicích na příští sezonu, které se podle ředitele Hroneše pohybují kolem 80 milionů.

Špindlerův Mlýn, stejně jako SkiResort Černá hora-Pec, zavádí novou technologii úpravy sněhu Snowsat. Čidla na třech rolbách budou měřit sněhovou pokrývku digitálně pomocí GPS s přesností na tři centimetry (více o technologii v článku Sníh na svazích v Peci pohlídá satelitní systém, ušetří elektřinu a vodu).

„Dosud jsme množství sněhu na sjezdovkách posuzovali odhadem a sondami. Sjezdovky budou díky této technologii upraveny kvalitněji, rychleji a dojde k obrovskému zefektivnění zasněžování. Předpokládáme, že snížíme spotřebu vody až o 20 procent a nafty o osm procent,“ prozradil šéf střediska.

Skiareál také investoval do nové generace sněžných děl, zmodernizoval zasněžování na Medvědíně, u horní stanice lanové dráhy Hromovky přibylo nové občerstvení a plánuje rozšíření snowparku. Rozšíření se dočkala také dětská zóna na Horních Mísečkách.

Velké investice skiareály plánují na příští roky

Do konečné fáze jde příprava obřího projektu na propojení Svatého Petra a Medvědína soustavou dvou lanovek, čtyř nových sjezdovek a terminálem u Labské přehrady za celkem jednu miliardu korun. Stavět by se mělo začít už příští rok.

„Jsme ve finálním stadiu, dokončujeme studii vlivu stavby na životní prostředí EIA a pracujeme na zapracování nových enviromentálních požadavků do projektu,“ uvedl ředitel skiareálu.

Také SkiResort Černá hora-Pec, který před loňskou zimní sezonou investoval kolem sta milionů korun, letos vynaloží pouze čtvrtinovou částku. Na svahy Černé hory vyjede nová rolba s navijákem, na parkovištích v Peci pod Sněžkou je nový odbavovací systém, vlekaři investovali do umělého zasněžování na sjezdovce Vyhlídková v Černém Dole. Nemalou částku z 25 milionů spolklo pořízení moderního systému Snowsat, kterým resort vybavil pět roleb v Peci.

Velké investice si nechává na příští roky. Například stavbu parkoviště a nové sjezdovky v Černém Dole, výměnu lanovek na Portáškách nebo lyžařské propojení Velké Úpy s Pecí pod Sněžkou přes Javoří důl soustavou dvou sjezdovek a tří lanových drah.

„Příprava projektů s ohledem na územní plány a posouzení vlivu stavby na životní prostředí není otázka měsíců, ale roků. Vůbec jednoduchá nejsou také jednání na správě národního parku,“ sdělil ředitel SkiResortu Petr Hynek.

V loňském roce SkiResort zvedl ceny skipasů v průměru o 10 procent, celodenní permanentka platná ve všech pěti skiareálech stála v top sezoně 850 korun. Letos kvůli inflaci na pokladnách podraží o dalších 30 korun. Na internetu ale lyžaři skipas koupí s desetiprocentní slevou za 790 korun, v ceně bude také zahrnuto parkování v Janských Lázních a nově i v Peci pod Sněžkou.

Ve standardní sezoně, tedy v prosinci do Vánoc, první polovina ledna a březen, dospělý lyžař permanentku pořídí za 810 korun, přes e-shop za 720 korun.

SkiResort pro letošní sezonu zrušil rodinné jízdné. V nabídce zůstává jednodenní až sedmidenní jízdné pro různé věkové kategorie a „střídavý skipas“, který umožňuje rodičům střídat se v lyžování a péči o dítě.

„Podíl nákupů přes internet, kde jsou skipasy o 10 procent levnější, každý rok roste. Pro online prodej je klíčová jednoduchost a rychlost nákupu. Zjednodušení si proto vyžádal i ceník, kde se různé typy skipasů dosud v podstatě duplikovaly a překrývaly,“ vysvětlila mluvčí Zina Plchová.

Menší areály investují hlavně do zasněžování

Skiareál v Malé Úpě, který provozuje 3,7 kilometru sjezdovek, díky novým dělům rychleji a efektivněji zasněží sjezdovku Pomezky. Další novinkou je půjčovna lyžařského vybavení.

Vlekaři už letos začali pracovat na propojení areálů Pomezky a U Kostela, které chtějí spojit díky prodloužení sjezdovek, vleků a využití svážnic. Prvním počinem je vykácení náletových dřevin v oblasti sjezdovek U Kostela, čímž už od letošní zimy dojde ke zjednodušení nástupu lyžařů na hlavní sjezdovku.

„V letošním roce jsme investovali pět milionů korun, příští rok chceme mít propojení obou areálů hotové,“ potvrdil šéf střediska Martin Buček.

Skipasy podle něj v průměru zdraží o čtyři až pět procent. V top sezoně, tedy od Vánoc do začátku ledna a od 20. ledna do 10. března, dospělý lyžař za jednodenní permanentku zaplatí 650 korun namísto loňských 610.

Roky velkých investic už mají za sebou lyžařské areály v Orlických horách. Pokud se letos do něčeho investovalo, pak to bylo do vylepšení zasněžování nebo do služeb.

„Větší novinkou je špičkový stroj na servis lyží za 1,2 milionu korun. Hodně peněz jsme dali do údržby. Jsme v takovém mezidobí, velké investice máme za sebou,“ sdělil ředitel areálu v Říčkách Jan Duffek.

Také tady lyžování podraží. „Navyšovali jsme ceny o necelých 10 procent. Z loňských 520 na 570 korun za celodenní permanentku pro dospělého v hlavní sezoně,“ doplnil.

Zdražovat budou i v dalším z velkých středisek hor, v Deštném. „Z loňských 490 se mění cena pro dospělého na 520 korun za den. Současně prodlužujeme provozní dobu, nově se bude lyžovalo od půl deváté, dosud jsme areál otevírali v 9 hodin,“ líčí změny šéf střediska Petr Prouza.

I Deštnému se letos velké investice vyhnuly. 3 miliony stálo vylepšení zasněžování, aby klíčové svahy dokázali deštenští vlekaři zasněžit rychleji.



Ve Skiresortu Buková hora lyžaři letos zaplatí za nejprodávanější typ skipasu 650 korun, tedy o 30 korun více než loni. „Museli jsme zvýšit ceny kvůli růstu vstupů. Největší novinkou je přesun snowparku na čenkovickou stranu. Vrací se tak do míst, kde před víc než deseti lety vznikal a kde začínala třeba Šárka Pančochová,“ vysvětlil marketingový manažer areálu Petr Toman.

Na vylepšení zasněžování a služeb se zaměřila i nejmenší střediska v Orlických horách.

„Posílili jsme zasněžování, koupili jsme dvě nová děla za 700 tisíc korun. Také jsme rozšířili půjčovnu vybavení,“ prozradil Petr Plodek ze skiareálu Olešnice. Podle něj by se ceny na 90 procent měnit neměly, minulou sezonu platil dospělý za den 360 korun.

Na služby se zaměřili také ve Zdobnici. „Máme nový pojízdný pás pro děti v lyžařské škole, nový dětský koutek a zkoušíme samoobslužný plynový gril. Ten bude pod střechou a každý si tam může udělat při lyžování grilovačku,“ uvedl majitel zdobnického střediska Pavel Dařílek. O ceně zatím jasno nemají, loni jednodenní permanentka pro dospělého stála 320 korun.