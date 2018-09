Silnici v Orlických horách projede v zimě pluh, navíc spojí skiareály

Úzká a rozbitá asfaltka vede z Deštného přes Luisino údolí do Zdobnice. Silnička zaříznutá do příkrých úbočí stoupá a klesá, kroutí se horskými lesy. Stěží se tady vyhnou dvě osobní auta a každou zimu se pravidelně stává pastí.

„Přitom je to krajská dvojka. Už třetím rokem hejtmanství žádáme o zimní údržbu. Jednal jsem o tom s hejtmanem i jeho náměstkem pro dopravu. Pro nás je velký problém, že nemáme vlastní hasiče. Samozřejmě sem dojedou profesionální z Rychnova nad Kněžnou, ale potřebujeme mít podepsanou smlouvu a nejbližší vhodná jednotka je v Deštném. A aby se k nám v případě potřeby dostali, musíme mít v zimě prohrnutou silnici číslo 310,“ vysvětluje zdobnický starosta Petr Novotný.

Přidává i další, pro vesničku v horském údolí důležité argumenty: „V Deštném je nejbližší doktor, bankomat, benzinka. Jsme odříznutá obec, každá sjízdná silnice je pro nás důležitá.“

Zdobnice, která leží na půl cesty mezi dvojicí velkých lyžařských středisek a je tu také několik sjezdovek, si už před třemi lety vyjednala zimní údržbu šestikilometrové silnice do Říček.

„Prohrnujeme si to vlastním traktorem, Údržba silnic nám to pak proplácí. Máme s tím výborné zkušenosti. Když by naše technika nestačila, tak tam silničáři pošlou frézu,“ zamýšlí se zdobnický starosta.

Do Deštného je to ze Zdobnice devět kilometrů. Silnice byla dosud průjezdná jen první tři kilometry, připomíná deštenská starostka Alena Křížová.

„My to už několik let pluhujeme od nás na Luisino údolí a stejné to bude i letošní zimu. Jestliže to kraj zprovozní, je to spíš takový zkušební provoz. Zima pak teprve prověří, jestli to splňuje podmínky, které jsou na silnici druhé třídy kladené,“ poukazuje na parametry horské silničky deštenská starostka.

Sypač silničářů se nevejde na horskou cestu, projede ji traktor

Silničáře nejvíc trápí šířka cesty, vysvětluje ředitel společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs.

„Zimní údržbu tam připravujeme, hledáme smluvního partnera, který bude silnici prohrnovat traktorem. My se tam se sypačem nevejdeme. S naší radlicí jsme širocí, v některých úsecích se nevyhne s protijedoucím autem. To je vlastně důvod, proč se ta silnice dosud neudržuje,“ přibližuje.

Cesta se bude pluhovat, je totiž na území Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a na solení by byla potřeba výjimka. Podobný typ silnice by měli silničáři projet do 12 hodin. Kolik bude zimní údržba stát, odhaduje Jiří Brandejs jen těžko.

„Uvidíme podle zimy. Ročně stojí údržba Královéhradecký kraj 160 až 180 milionů korun. Počet neudržovaných kilometrů se ale každým rokem snižuje,“ podotkl.

Pluhování silnice mezi Deštným a Zdobnicí by znamenalo lepší propojení zimních středisek. Cesta z Deštného do Říček by se tak zkrátila z 31 na 19 kilometrů.

„Za mě to přínos má. Někdo říká, že to bude znamenat pro Říčky odliv turistů, co sem přijedou třeba na týden lyžovat. Podle mě to tak není. Koho by bavilo týden lyžovat na jednom kopci, takto si dovolenou zpestří, naopak sem můžou na den přijet lyžaři z Deštného,“ věří přínos propojení středisek starosta Říček Jaroslav Kuchta.

Podobný názor má i ředitel Ski centra v Říčkách Jan Duffek. „Je pravděpodobné, že se k nám dostane víc lidí. Třeba budou chtít jeden den navštívit Deštné, druhý pak Říčky,“ říká.

A zlepšení dopravní infrastruktury vítá i šéf konkurenčního lyžařského centra v Deštném Petr Prouza: „Konkurence se nebojíme, budeme rádi, když budou mít lyžaři možnost srovnání. Umím si představit, že si k nám přijedou zajezdit lyžaři z Říček třeba na večerní lyžování, nebo naopak. Lepší dopravní spojení mezi středisky pomůže nám i ubytovatelům.“

Poprvé se bude solit od Dobrušky po Deštné díky výjimce

Letos v zimě by se měla nově zlepšit i cesta do Deštného. Silničáři vyzkouší solení posledního dosud pouze pluhovaného úseku mezi Dobruškou a Deštným.

„Dostali jsme tam od CHKO výjimku. V zimě se tam ujížděla poměrně silná vrstva sněhu, dělaly se tam koleje a zmrazky a špatně se to udržovalo. Po zimě spolu se starostkou vyhodnotíme obě varianty - interní údržbu, která zachová obci zimní ráz, nebo solení, které je komfortnější, komunikace po ošetření bude holá, ale může to krátkodobě znamenat břečku na silnici,“ potvrzuje ředitel Brandejs.

Silničáři zatím plán údržby na letošní zimu připravují. Definitivně bude hotový do konce září.