Soudce zmírnil trest pro člena polského gangu „navrtávačů“ na tři roky

Rozsudek není pravomocný. Jarosiński se vzdal práva na odvolání, ale státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou, protože požadoval přísnější trest.

Krajský soud Jarosińskému před třemi lety uložil 3,5 roku s desetiletým vyhoštěním a později ho znovu potvrdil, avšak Vrchní soud rozsudek zrušil v celém rozsahu. Muž si odseděl už dva roky ve vazbě.

Předseda senátu Miroslav Mjartan odůvodnil nynější verdikt tím, že obžalovaný se choval slušně v době, kdy byl na svobodě. „Trest mu byl také snížen o některé činy, jelikož v několika případech nebyla dokázána jeho přítomnost na místě,“ řekl soudce Mjartan.

Státní zástupce požadoval nejen trest, ale i vyhoštění z republiky na dobu neurčitou.

„Navrhoval jsem pětiletý trest. Je to recidivista, který v Polsku vykonával trestnou činnost. Má za sebou dva roky ve vazbě, nyní by nastoupil do věznice tady v Čechách a po čase může požádat o převoz do věznice v Polsku,“ uvedl státní zástupce František Jedlička.

Podle spisu se čtveřice Poláků ve věku od 20 do 38 let od dubna 2009 do července 2013 vloupala nebo se pokusila vloupat do 417 domů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Na akci vyjížděli podle Jarosińského vždy ve 22 hodin, s sebou nosili kleště na prostříhání děr do plotů. Do plastových balkonových dveří či oken vyvrtali centimetrový otvor, aby je mohli otevřít a neslyšeně vniknout dovnitř.

Za čtyři roky způsobili škodu přesahující 12,5 milionu korun. Za krádeže, omezování domovní svobody, poškození cizí věci a neoprávněné opatření či padělání jim hrozilo až deset let za mřížemi.

Vrchní soud před dvěma lety o něco zpřísnil dvěma členům gangu tresty na 7 a 6,5 roku. Případ Jarosińského a Wyrzuckého, jehož hradecký soud zprostil obžaloby, Vrchní soud tehdy vrátil do Hradce Králové. Krajský soud pak zopakoval trest 3,5 roku pro Jarosińského s desetiletým vyhoštěním a Wyrzuckému uložil podmínku. Bratr obžalovaného Kaczanowski si sedmiletý trest odpykává v Polsku.

Při hlavním líčení odmítl dvoumilionovou škodu

Škoda, kterou Jarosiński způsobil, přesahuje podle obžaloby dva miliony korun. To obžalovaný při jednání na konci března razantně odmítl.

„Takovou částku jsem nikdy neviděl. S bratrem jsme se dělili na půl. Já vždycky hlídal venku a on chodil do baráků. Nejvíce jsem viděl 60 tisíc korun, z toho já dostal půlku. Pokud bratr odcizil víc peněz, o tom nevím. Vždycky jsem dostal jenom peníze, žádné věci jsem si z krádeží nenechával,“ řekl Jarosiński.

Další výpověď odmítl a odkázal se na přípravné řízení, že už si na nic nepamatuje. Soudce tehdy další dokazování zamítl s tím, bude vycházet z dosavadního materiálu.

Tehdy obhájce v závěrečné řeči senátu zdůraznil, že obžalovaný si odseděl už dva roky ve vazbě a v současné době žije v Polsku. Na závěr navrhl, aby soud uložil pouze roční podmínku. K této žádosti se připojil i obžalovaný.

„Chtěl bych se znovu omluvit za to, co jsem spáchal. Rád bych požádal soud, aby vyhověl našemu návrhu podmínky. Potřebuji živit rodinu a nevím, co by se stalo, kdybych musel zpět do vězení,“ dodal Jarosiński.

Navrtávačům policie připisovala přes 800 vykradených domů, ale podařilo se jim prokázat asi polovinu. Video ze zadržení gangu je zde: