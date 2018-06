Mladík se vymlouval na lechtání, za zneužití sestřenice dostal podmínku

Nyní jednadvacetiletý mladík sestřenici osahával nejméně pětkrát v letech 2012 až 2014, když s ní byl o víkendech a o prázdninách doma nebo u prarodičů.

„Poškozenou přiměl k tomu, aby se nechala osahávat na intimních místech. Dívka se vším souhlasila, jelikož si myslela, že je to jen hra. Takto ji zneužil nejméně v pěti případech,“ píše se ve spisu.

Předseda senátu Luboš Sovák čin vyhodnotil jako znásilnění. Další případ z léta 2015, kdy sestřenice mladíkovi utekla, soudce uzavřel jako pohlavní zneužívání.

Mladého muže odsoudil k ročnímu trestu s podmíněným odkladem na dva roky. V té době bude pod dohledem, musí navštěvovat poradnu psychologa a také musí zaplatit své příbuzné část nemajetkové újmy. Rozsudek není pravomocný, obhájce mladíka si ponechal lhůtu k odvolání.

Mladík vinu před soudním senátem odmítl. Vypověděl, že se s dívkou pouze lechtali. „Nedošlo k tomu, co je řečeno v obžalobě,“ uvedl.

„Byla to hra, kterou jsme hráli maximálně dvakrát. Byli jsme oblečení. Myslel jsem, že se jí to líbí. Nikdy jsem ji k tomu nemusel přemlouvat,“ hájil se.

Osahával mě i pod kalhotkami. Nechápala jsem to, řekla dívka

Na videozáznamu, který soudce nechal přehrát při hlavním líčení, dívka zážitky s bratrancem popisovala policistce. „Poprvé se to stalo, když jsem byla ve třetí třídě. Stalo se to v jednom z pokojů u prarodičů. V té době mi bylo devět let,“ popsala.

Na panence názorně ukázala, kde a jak ji bratranec osahával. „Přišel ke mně a řekl mi, ať si lehnu na postel. Já to udělala, on si ke mně přilehl a začal mě osahávat pod tričkem, na těle a pak i pod kalhotkami. Celé to trvalo asi deset minut. Nebránila jsem se, nechápala jsem to. Nelíbilo se mi to,“ popsala.

Jiný incident se podle ní odehrál v bytě rodičů obžalovaného. „Seděli jsme vedle sebe u počítače. On mi z ničeho nic zajel rukou pod kalhotky a začal hýbat rukou. Trvalo to asi minutu. Seděl vedle mě bratr, ale asi si ničeho nevšiml. Já nic neříkala. Nevím, co jsem si myslela,“ vypověděla na policii dívka.

Uvádí, že další obtěžování se odehrálo opět u prarodičů, když byla v koupelně.

„Měla jsem na sobě sukni, on ke mně přišel a zastrčil mi ruku do kalhotek. Já se jen kroutila, bylo mi to nepříjemné. Naposledy to bylo také u babičky a dědy. Když jsem ležela na posteli a hrála si na jeho mobilu, tak si ke mně lehnul. Zase mi strčil ruku pod kalhotky, ale já už věděla, co bude následovat. Vrátila jsem mu mobil a utekla. Takhle mě obtěžoval od mých devíti do dvanácti let. Začalo mi to být divné asi v deseti,“ dodala.