Sahal mi mezi nohy a hrozil uškrcením, řekla soudu dívka o svém dědovi

Dvaasedmdesátiletý muž vinu opakovaně odmítá. Tvrdí, že vše si vymyslela jeho dcera, která ho chce připravit o dům.

Podle spisu ale zneužíval své dvě vnučky ve věku deset a jedenáct let a osmiletou dívku ze sousedství. Podle žalobce se to dělo v domě obžalovaného na Jičínsku od jara 2015 do roku 2016. Senior je obviněný ze znásilnění, vydírání, pohlavního zneužití a svádění k pohlavnímu styku.

První nezletilou podle spisu zneužil v roce 2015, nutil ji k pohlavnímu styku a osahával ji při společném koupání ve vaně. Za to dostávala úplatky v podobě sladkostí a výletů na koupaliště.

„V létě toho samého roku o letních prázdninách nutil svou nezletilou vnučku k pohlavnímu styku, nabízel jí 200 korun. Jenže dívka odmítla a obžalovaný jí začal vyhrožovat smrtí. Poté ji i přes její nesouhlas zatáhl do postele a znásilnil ji. Když ji pak odvážel zpět k rodičům, odstavil své auto na polní cestě, kde začal nezletilou osahávat. Druhou vnučku zneužil, když sledovala pohádku z postele,“ zaznělo již při minulém líčení v obžalobě.

Bránila jsem se, kopala jsem ho do břicha, popsala dívka

Desetiletá vnučka obžalovaného dnes svědčila prostřednictvím videokonference, aby se s ním nemusela setkat. Má prý z dědy stále strach. Spolu s ní byla v místnosti i soudní znalkyně, aby potvrdila věrohodnost její výpovědi.

„Stalo se to v roce 2015 byla jsem u dědy na prázdninách, na celý týden. Musela jsem s ním spát skoro celou dobu v jedné posteli společně s první poškozenou. Poprvé mě začal osahávat hned druhý den v kuchyni,“ řekla školačka, která hned první slova pronesla se slzami v očích.

Podle ní ji senior z kuchyně násilím dotáhl do obýváku do postele. „Levou rukou mi držel ruce nad hlavou a druhou mi sahal mezi nohy. Trvalo to asi deset minut. Zkoušela jsem se bránit, kopala jsem ho do břicha. Pak mi sahal i kolem konečníku, kam se snažil zasunou prst,“ vypověděla.

Když to skončilo obžalovaný prý odešel ven na cigaretu. „Pak se zase vrátil, já seděla na posteli a brečela jsem. On ke mně přistoupil a vzal moji ruku, tou začal kroužit po svém přirození. Nutil mě, abych to dělala sama, ale já nechtěla. Když si sundal kalhoty i trenky, tak zase chytil pevně moji ruku a hladil jí svoje přirození,“ popsala dívka.

Tento scénář se podle ní za ten týden opakoval asi sedmkrát. „Když mě vezl domů, tak zastavil na polní cestě. Otočil se ke mně dozadu a přes oblečení mi sahal mezi nohy. Já křičela, ale on říkal, ať jsem zticha. Pak mi vyhrožoval, že jestli to povím, tak mě uškrtí, mým sestrám udělá to samé a rodiče zabije,“ pokračovala nezletilá, která se pak svěřila své matce.

Byl jsem normální děda, staral jsem se o vnoučata, hájí se senior

Kromě osahávání a zneužívání se dívka údajně musela dívat na video, ve kterém bylo přirození obžalovaného.

„Musely jsem na to koukat všechny. Přes škvíru ve dveřích jsem taky viděla, jak osahává první nezletilou. V kuchyni k ní přistoupil zezadu a sahal jí přes kalhoty na konečník. Ona s ním spala často v posteli jen v kalhotkách, taky ji pořád někam bral na výlety. Na mě takový nebyl, já ho před prázdninami moc nevídala,“ dodala.

Obžalovaný stále opakuje, že si to dívky vymyslely. „Nic v obžalobě není pravda. Byl jsem normální děda, který se staral o svá vnoučata,“ prohlašuje muž.

Seniorovi nyní hrozí až dvanáct let vězení. Další líčení je naplánované na úterý, kdy budou vypovídat soudní znalci a další svědci.