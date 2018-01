Slonici ve dvorské zoo praskly kly, pomohla pilka i zubní tmel

Zkrácení klů trvalo přibližně dvě hodiny. „Samici jsme dali sedativa v takovém množství, aby zůstala stát a nelehla si na zem, což je pro slona riziková poloha, ale zároveň aby nás pustila k sobě a nechala se ošetřit. Jakmile začaly tlumicí prostředky účinkovat, kly jsme zkrátili a zabrousili hrany,“ popsala zooložka Gabriela Linhart.

Oba zuby byly slonici zachovány v takové délce, aby nebyla zasažena živá tkáň. Saly bude moci pomocí klů dál manipulovat s potravou a hračkami tak, jak je zvyklá. Do míst, kde zůstaly praskliny, veterinář vpravil zubní tmel, který by měl kel scelit a zpevnit. Pokud by se stav klů u Saly neřešil, mohlo by to vést později až k rozštípnutí klu.

Kromě slonice Saly zoo chová ještě sedmatřicetiletou slonici Umbu. Do loňského března zoo chovala ještě samce Kita, který tehdy uhynul na srdeční selhání.

Dvorská zoo se specializuje na africká zvířata, úspěšná je v chovu nosorožců, zeber a žiraf. Zoo je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Královéhradeckém kraji. Loni jí návštěvnost mírně klesla na 524 721 návštěvníků, o rok dříve jejími branami prošlo 538 006 lidí.