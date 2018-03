V New Yorku mají sochu ohrožených nosorožců pocházejících z dvorské zoo

Autoři soch, australští umělci Gillie a Marc Schattnerovi, také upozorňují na nutnost omezit poptávku po rohovině.

Skulptura pojmenovaná The Last Three (Poslední tři) byla vztyčena na náměstí Astor Place. „New York jsme vybrali proto, aby byla socha co nejvíce vidět,“ uvedla při jejím odhalení Gillie Schattnerová.

Kolem instalace, jež je opatřena tabulemi upozorňujícími na vymírání nosorožců kvůli rohovině, projdou miliony lidí.

Ceremoniál doprovázela píseň The Last Animals (Poslední svého druhu), kterou pro stejnojmenný film složil původem jihosúdánský umělec Emmanuel Jal.

„I tato píseň je stejně jako socha vzdáním úcty posledním třem nosorožcům bílým severním. Film The Last Animals, jehož jedna dějová linka se věnuje osudu severních bílých nosorožců, měl českou premiéru 7. března na festivalu Jeden svět a v současné době se promítá v rámci festivalu na různých místech republiky,“ upozornila Jan Stejskal z dvorské zoo.

Je třeba ukončit obchod s rohovinou

Gillie a Marc Schattnerovi odhalení sochy doprovázejí kampaní Goodbye Rhinos (Sbohem, nosorožci), jejímž cílem je přispět k tomu, aby veřejnost pochopila, v jak velkém ohrožení nosorožci jsou. Zároveň doufají, že jejich kampaň přispěje k ukončení obchodování s rohovinou.

„My sami sice nosorožcům bílým severním ještě sbohem nedáváme a díky výsledkům naší práce v posledních dvou letech jsme přesvědčeni, že je možné je zachránit. Za snahu upozornit na kritickou situaci nosorožců jsme však Gilie a Marcu Schattnerovým vděční. Ještě lepší by bylo, kdyby se skutečně podařilo omezit obchodování s rohovinou. Tím by se zlepšila situace pro všechny nosorožce na světě,“ uvedl Přemysl Rabas, ředitel dvorského safari parku.

Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem loni v září po třech letech znovu spálila své zásoby rohoviny nosorožců. Symbolickým aktem také chtěla upozornit na kritickou situaci těchto zvířat ve volné přírodě. Na hranici skončilo přes 33 kilogramů rohoviny.

Safari Park Dvůr Králové je jedinou zoologickou zahradou, kde se podařilo nosorožce bílé severní odchovat. Poslední tři zvířata se však nemohou rozmnožit přirozenou cestou, proto dvorský safari park vede snahy o jejich záchranu prostřednictvím umělé reprodukce.

Na začátku března se výrazně zhoršil zdravotní stav posledního samce nosorožce tuponosého severního Sudána, který žije v keňské rezervaci Ol Pejeta. Sudán už koncem loňského roku prodělal infekci v pravé zadní noze. Podle zoo měla nemoc souvislost s jeho pokročilým věkem.

