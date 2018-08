Předseda SVJ ukradl ze společného účtu miliony, odhalila to až jeho smrt

Bývalý předseda podle policie falšoval bankovní výpisy z účtu a spolu s fiktivními fakturami je předával organizaci, která společenství zajišťuje účetnictví a správu domu. Přišel si tak na 4,7 milionu korun.

Využíval přitom toho, že členové výboru společenství i kontrolní komise působili ve svých funkcích spíše formálně a ostatní vlastníci bytů se o dění ve vedení spolku příliš nezajímali.

Na nesrovnalosti v hospodaření se přišlo až loni, když výbor po smrti dvaačtyřicetiletého předsedy provedl kontrolu účtu a účetnictví. S překvapením zjistil, že na účtu je jen 20 tisíc korun.

„Policisté se případem začali zabývat na základě trestního oznámení člena výboru. Po roce prověřování tento týden vyšetřovatel spis odložil, protože trestní stíhání proti zemřelému je nepřípustné,“ uvedla hradecká policejní mluvčí Iva Kormošová.

Vyvedené miliony se nepodařilo dohledat

Policisté muže podezírali ze zpronevěry. Pokud by nezemřel, hrozilo by mu až osm let vězení. Vyšetřovatelé se snažili zjistit, na co peníze použil, ale nic nevypátrali. Nenašli peníze, ani věci, které by si za ně pořídil.



„Komisař mohl pouze konstatovat, že ze strany muže došlo ke zneužití situace v kombinaci se selháním kontrolních mechanismů,“ řekla Kormošová.

Protože se neprokázalo ani spolupachatelství dalších osob, není koho stíhat. To je problém i pro společenství vlastníků. Po muži sice zbylo dědictví, například jeho byt, ale podle policie nelze prokázat, že by majetek pocházel z trestné činnosti. Proto ho nelze zabavit.

„Poškození mají možnost obrátit se na soud v civilním řízení,“ popsala jedinou možnost společenství vlastníků mluvčí. Spolek by se v něm mohl domáhat náhrady z dědictví. Zda by měla taková žaloba úspěch, však není jisté.