Hradec chtěl ukončit smlouvu na opravu Střeziny, firma ho předběhla

„Střezina - prostor pro radost.“ Takové heslo visí na velké plachtě, která je pohříchu asi nejhezčí ozdobou areálu jedné z nejrespektovanějších základních uměleckých škol v republice. Bohužel slogan zní přinejmenším paradoxně ve světle událostí, které se kolem Střeziny staly.

Opravy za asi 160 milionů korun, které začaly na konci ledna a které byly největším investičním projektem Hradce Králové, chtělo město po pouhých pěti měsících stopnout.

Zastupitelé města na svém úterním zasedání rozhodli, že radnice vyzve stavební společnost Prima k definitivnímu ukončení smlouvy. Prima však v reakci na snahu města zareagovala první a ve středu oznámila, že kvůli „závažným chybám v projektové dokumentaci, které brání jednoznačnému provedení stavby,“ sama odstupuje od smlouvy.

Ještě v květnu přitom zastupitelé schválili její nové znění, které údajně mělo odstranit chyby té původní, závěrečné podpisy však chybí, údajně kvůli jiným nedostatkům.

„Chyby a nepřesnosti tam samozřejmě byly, ale původní smlouvu předložila Prima a ta byla podepsána. Dodatek smlouvy pak Prima podepsat odmítla, tam žádné chyby nebyly. Musíte se zeptat druhé strany, skutečně nevím, co se přihodilo, že to firma nepodepsala,“ řekl vedoucí investičního odboru Valentýn Avramov.

Firma napadá, že město mělo dořešit projekt

Prima argumentovala zásadními nedostatky projektové dokumentace. „Ty byly projednávány na kontrolních dnech, rovněž o nich existují zápisy ve stavebním deníku. Město Hradec Králové bohužel nesplnilo svoji povinnost předložit řádnou a úplnou projektovou dokumentaci. Společnost Prima opakovaně vyzvala k doprojektování dokumentace, aby bylo možné stavbu řádně realizovat,“ prohlašuje Jaroslav Javorský, jednatel firmy Prima.

„Bohužel město odmítlo doprojektování dokumentace tak, aby neobsahovala chyby a nedostatky, které brání provádění dílčích činností a prací. Trvání na projektové dokumentaci ve stavu, kdy vykazuje nedostatky, je podstatným porušením smlouvy, které neumožnilo stavební firmě Prima zvolit jinou variantu než odstoupení od smlouvy,“ říká jednatel.

Podle informací MF DNES dokonce existuje nezávislý posudek, který v dokumentaci upozorňuje asi na 20 chyb. „Závěr je poměrně tristní, protože podle této dokumentace nelze projekt zhotovit. Někdo by se měl začít zabývat, kdo dal zadávací podmínky, případně kdo a jak ji převzal,“ upozornil zdroj redakce, který si nepřál být jmenován.

„Vyhlašujeme válku“

Společnost Prima prý chtěla v prvním dodatku opravit chyby ve smlouvě a v tom druhém ukotvit další postup. Pouhý jeden den před rozhodováním zastupitelstva údajně právní zástupce společnosti předložil další návrhy, které by vedly k dokončení rekonstrukce, avšak v úterý na zastupitelstvu prošel bod o ukončení smluv.

„Společnosti Prima v podstatě vyhlašujeme válku, zkrátka je to silně nepřátelský akt. Pokud už jdeme do takhle kontroverzní věci, měli bychom to mít extra podrobně a dobře zvážené, protože to pro město může mít vážné právní důsledky,“ zdůraznil opoziční zastupitel Martin Hanousek (Změna), podle kterého zastupitelé dostali potřebné podklady jeden předem.

V roli rukojmího sporu se ocitla ZUŠ Střezina. Už nyní je prý zdržení oprav asi tříměsíční, ukončení kontraktu a vypsání nového výběrového řízení podle odhadu znamená zpoždění o další jeden rok.

Staveniště někdejší základní školy Jih bylo ve středu dopoledne prázdné. Na dvoře jsou několik metrů vysoké haldy suti, několik stavebních buněk, hřiště je zarostlé lebedou, objekt bývalé jídelny má odkryté základy kvůli chystanému podřezávání zdiva, netknuté jsou rovněž tělocvičny, které se měly začít bourat již 1. dubna.

Budu se modlit, aby to netrvalo další roky, říká ředitel

„Skutečně už nevidím jiné řešení než se s firmou rozloučit. Všechno, na co se jen podíváte, je ve skluzu. Na tu stavbu čekáme přes 20 let, takže nám nezbývá nic jiného než čekat dál, třeba i celý rok. Já se jen budu modlit, aby to nebyly třeba roky tři nebo čtyři,“ uvedl ředitel ZUŠ Střezina Karel Šust, podle kterého už se v žádném případě nedají stihnout například složité logistické operace a stěhování výuky do náhradních prostor.

„I kdyby se nyní začalo stavět dál, stěhování uprostřed školního roku nezvládneme. Měli jsme to do detailů připravené, teď už je ale pozdě,“ říká.

Odstoupení stavební firmy od smlouvy není tečkou za případem Střezina. Ve hře je totiž i soud. „Prima určitě bude chtít úhradu nákladů, které již investovala. Podle mých informací také nabrala lidi, aby takovou zakázku zvládala, pochopitelně nakoupila materiál a možná bude vymáhat i ušlý zisk,“ popsal možný scénář odborník, který si přál zůstat v anonymitě.

„Společnost Prima vyzvala město Hradec Králové k řádnému vypořádání všech vzájemných práv a povinností, a to zejména k doplacení dosud provedených prací a nahrazení škody, která vznikla a bude vyčíslena,“ upozornil ve středu Javorský.

„Odstoupení od smlouvy je však asi jediné řešení, které město nedostane do rizika porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Obavy ze soudu tu jsou, ale bohužel se asi jinak postupovat nedalo,“ konstatoval zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM).