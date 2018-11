Hradec zváží, kolik dá na opravy rozestavěné a opuštěné školy Střezina

Minulý týden náměstkyně hradeckého primátora pro majetek Věra Pourová (ANO) rozzlobeně označila přestavbu Základní umělecké školy Střezina za megalomanskou a zároveň konstatovala, že případ nejspíš bude mít překvapivé pokračování.

A je to tak: Střezinou se začala zabývat policie. Trestní oznámení na neznámého pachatele podal poslanec a současně hradecký zastupitel Jiří Mašek (ANO). Trestní oznámení má souvislost s výběrovým řízením.

„Je to ve vztahu k projekci a zahájení stavby. Městu mohla vzniknout majetková i nemajetková škoda. Nic víc k tomu v tuto chvíli říci nemohu. Orgány činné v trestním řízení mě požádaly o zdrženlivost v poskytování dalších informací v době vyšetřování,“ uvedl pro ČTK Mašek, který policii oslovil v pátek.

„Proti své vůli jsem se od nejmenovaného člověka dozvěděl informace, na které jsem prostě jako občan a zastupitel musel reagovat. Jako bývalý ředitel krajské příspěvkové organizace (Mašek byl šéfem záchranky - pozn. red.) mám bazální povědomí o ekonomice organizace, jejím řízení i výběrových řízeních,“ řekl poslanec.

Nejnižší cenovou nabídku v tendru podala společnost Prima, jenže město ji ze soutěže vyřadilo a vybralo sdružení firem Stako a Geosan. Ve druhém vyhodnocení tendru již Prima zvítězila, v lednu se pustila do práce, jenže projekt velmi záhy nabral velké zpoždění a radnice v červnu společnost Prima vyzvala k ukončení smlouvy. Firma by měla za rozdělanou práci dostat 8,5 milionu korun.

Náměstkyně chce skromnější stavbu

Město se bude projektem znovu zabývat a možná potrestá i některé zaměstnance.

„Ten projekt byl opravdu megalomanský a měl i zásadní vady. To, co se dělo, by mělo mít širší dopad. Určitě došlo k souhře lidských pochybení, takže možná se některé případy dotknou i pracovně-právních vztahů a někteří, ať už naši zaměstnanci nebo na té druhé straně, mohou mít trochu problém s tím, co se událo,“ řekla náměstkyně Pourová, podle které by nejspíš nejlepší cestou bylo přehodnocení projektu.

Hradec sice podle náměstkyně bude muset navázat na demoliční práce, lze se však domnívat, že projekt se bude muset uskromnit.

„Byla jsem zděšena, když se problém otevřel a dozvěděla jsem se o té obrovské částce, kterou město na tuto investici vyčlenilo. Město má 65 budov pro školy a všechny by mělo udržovat. Většina z nich potřebuje nějakou opravu a peníze. Takto v žádném případě nemůžeme pokračovat, protože bychom neutáhli rozpočet,“ uvedla Pourová.

Cenu dříve nikdo nezpochybňoval, diví se předchůdce

Podle bývalého náměstka pro rozvoj a investice Jindřicha Vedlicha však nikdo předtím cenu za dílo nezpochybňoval. „O tom, že by měla být Střezina nějakým způsobem předražena, nikdy nikdo žádné připomínky nevznesl. Je to pro mne nová informace,“ podivil se.

Vysvětlení vysokých nákladů je podle náměstka primátora Jiřího Bláhu (ODS) poměrně prosté.

„Původně ten projekt snad měl být hrazený z dotace, ve finále se však ukázalo, že dotace je někde jinde. Problémy vedou k pochybnostem, jak něco takového tímto způsobem vůbec mohlo být započato,“ řekl Bláha.

Mluví se o vyrovnání, není to šťastné, míní primátor

Přestavba Střeziny začala zkraje tohoto roku, avšak práce postupně nabraly několikaměsíční zpoždění. Zastupitelé na červnovém zasedání rozhodli, že radnice vyzve stavební společnost Prima k definitivnímu ukončení smlouvy.

Prima však v reakci na snahu města zareagovala první a oznámila, že kvůli „závažným chybám v projektové dokumentaci, které brání jednoznačnému provedení stavby,“ sama odstupuje od smlouvy.

Podle návrhu bývalého vedení města by Prima při smírném řešení ukončení kontraktu měla dostat 8,5 milionu korun.

„Jedná se o jakémsi vyrovnání, ale nepřipadá nám to příliš šťastné. Je to záležitost bývalého vedení města,“ konstatoval primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Podporuje jej i náměstkyně Pourová: „Na celý problém jsem se chtěla podívat v právní rovině a vůbec nejsem přesvědčená, že bychom měli jít touto cestou. Jednám s právním zástupcem společnosti Prima a dohodli jsme se, že do doby než nám bude úplně jasno, v čem tkví hlavní problém, nebudeme podávat příliš informací.“