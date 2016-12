Opravíme, vyřešíme. Většina volebních slibů hradecké radnice zatím spí

Rekonstrukce Velkého náměstí, severních teras i Žižkových sadů, zelená linka MHD zdarma, odkup části společnosti ISP, vyřešení parkování u nemocnice nebo zřízení páteřních cyklostezek z Nového Hradce a Blešna až do centra. Tyto zdánlivě nesouvisející akce mají mnoho společného: Všechny patří do volebního programu Hradci (spolu)vládnoucího Hradeckého demokratického klubu (HDK) a žádnou se dosud nepodařilo uvést do skutečnosti.

Sluší se dodat, že straně primátora Zdeňka Finka na dodržení slibů zbývají ještě téměř dva roky, a také nelze opomenout, že například opravu křižovatky Koruna, rozklikávací rozpočet města a některé spíš ideologické úkoly čtyřletky se uskutečnit podařilo.

Jenže převažují resty.

Fink 25. listopadu oslavil druhé výročí, kdy byl zvolen do druhého funkčního období. Primátorský řetěz mu „předplatilo“ bezmála 11 tisíc hlasů. Dostal je nejen díky slibům, ale i práci v předchozím období (výsledky najdete tady).

Opozice Cítí se bita. Koalice nekomunikuje?

Zatímco koalice se navenek tváří konsolidovaně a tvrdí, že primátor nemá chyby, opozice jako by viděla úplně jiného muže.

Magistrát v Hradci Králové

„Když nastupoval do druhého období, i z jeho slov vyplynulo, že opozice se může těšit na dobrou spolupráci. Pak do toho ale neskutečným způsobem hodil vidle,“ říká pod podmínkou anonymity jeden z opozičních zastupitelů.

„U primátora je zásadní problém nespolupráce s opozicí a snad ještě víc, že nekomunikuje s občany, že nevyužívá potenciálu, který je v lidech. Vadne například spolupráce s komisemi místních samospráv, na což Hradec strašně doplácí,“ domnívá se Martin Hanousek (Změna pro Hradec).

Synonym termínu komunikační propast v souvislosti s vládnoucím HDK používá více opozičníků.

„Mám zkušenost, že nefunguje konstruktivní dialog a že dost často jsme bráni jako přítěžek. Rovněž na zastupitelstvu jsme často verbálně odrazováni,“ stěžuje si Václav Víška (ANO). Sice si pochvaluje, že jeho hnutí se může účastnit komplikovaných jednání kolem rekonstrukce fotbalového stadionu, avšak jedním dechem dodává, že další strany již zvány nejsou.

„Závisí to na osobních vztazích. Já mám nejen s primátorem vztahy dobré, ale je pravda, že z vyjádření některých kolegů je cítit pravý opak,“ tvrdí Lubomír Štěpán (KSČM).

Parkování Plán na odkup části ISP usnul

Nejen primátor, ale celá vládnoucí hradecká koalice HDK - ČSSD - TOP 09 - Koalice pro Hradec už musí čelit dotazům směřujícím k volebnímu programu. „Ne, nejsem spokojen,“ shrne Fink typicky minimalisticky, zda jej plnění programu HDK těší.

Poplatky za parkování vybírá v Hradci Králové společnost ISP.

MF DNES udělala poločasovou inventuru plnění těch nejdůležitějších slibů HDK, primátora i celé koalice. Nápad odkoupit nadpoloviční podíl v kritizované parkovací firmě ISP pochází už z roku 2013 (psali jsme o něm zde). Podle primátora by město za svou více než padesátimilionovou investici během dalších 25 let vydělalo přes 100 milionů korun.

Zastupitelé sice v roce 2014 dostali podklady, ale o koupi se nakonec nehlasovalo kvůli mizivé podpoře, ani to však HDK nebránilo, aby bod nezařadil do volebního programu. Jen na papíře s největší pravděpodobností i zůstane, přestože Fink se netajil přáním v iniciativě pokračovat.

„V současné koalici to není na pořadu dne. Tehdy by to byl velmi dobrý tah ku prospěchu města, ale byl shozen ze stolu socialisty a ODS. Také tehdy byla na stole nabídka ze strany majitele firmy, která se neodmítá,“ naznačuje Fink, že ovládnutí ISP se odkládá.

„Do voleb je ještě rok a půl. Asi na to má ještě čas,“ naráží opoziční zastupitel Václav Víška (ANO) na očekávaný comeback problému ISP do letáků.

MHD Linka zdarma: nápad (ne)žije

I dva roky po volbách Zdeněk Fink tvrdí, že zelená linka MHD zdarma není mrtvý nápad. Spoj měl jezdit v krátkých intervalech mezi terminálem, nádražím, objel by střed města a vracel se zpět (o záměru více zde).

Nízkopodlažní autobusy hradeckého dopravního podniku. (16. 1. 2013)

„Na zelené lince se stále pracuje,“ tvrdí Fink, podle kterého by sloužila jako dobrý nástroj propagace MHD.

„Nepracujeme na ní, neexistuje žádná objednávka města,“ říká naproti tomu ředitel Dopravního podniku Miloslav Kulich a jeho slova potvrzují i opoziční zastupitelé.

„Od toho nápadu se naštěstí upustilo. Dopravní podnik není výdělečný a podle mě to není správná cesta. Lidem bychom mohli pomoct jinak než tímto populistickým slibem,“ domnívá se Víška. „Podle mě se odsouvá, aby se nemusela platit. Možná se jí ale opět dočkáme v primátorské předvolební kampani,“ přidává se Hanousek.

Velké náměstí Obstrukce, nebo vina města?

Když radnice vysvětluje váznoucí rekonstrukci Velkého náměstí, nejčastěji padá slovo obstrukce. Vedení města viní Spolek pro kvalitu života, který údajně upřednostňuje soukromé zájmy nad veřejnými a opravy úspěšně oddaluje (více čtěte tady). Zajímavé je, že opozice se shoduje, že vina je spíš na straně vedení města než spolku.

Velké náměstí v Hradci Králové

„Je to ukázkový příklad tragické nekomunikace s lidmi. Vedení to zkopalo právě tím,“ míní Hanousek.

„Když město s vlastníky nemovitostí, kteří váhali se souhlasem s rekonstrukcí, komunikovalo neúspěšně, přecházelo do roviny osobních sporů. To by nemělo existovat,“ poukazuje i jeden z koaličních zastupitelů, který si nepřeje být jmenován.

„Když už selhala komunikace s lidmi, mohlo by fungovat například internetové referendum,“ míní Václav Víška.

Dalšími resty plnění programu jsou rekonstrukce severních teras a Žižkových sadů. „Poslední statický průzkum nás nenutí urychlit opravu severních teras, do budoucna je to ale nezbytné. Máme také trochu smůlu v tom, že musíme řešit desítky let zanedbávané velké investice po našich předchůdcích. Týká se to například ZUŠ Střezina, Velkého náměstí, zmiňovaných teras či fotbalového stadionu,“ poukazuje Fink.