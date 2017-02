U vodní nádrže Rozkoš už je hotový další úsek Kladské cyklostezky

Kladská stezka se má napojit na již hotovou cyklotrasu do Kuksu a protože úsek z Náchoda do Kudowa Zdroje je již dokončen, pro kolaře to bude znamenat pohodlnou a bezpečnou cestu z Hradce Králové až do polských lázní (více o projektu tady).

Obě již dokončené části patří do katastru České Skalice. Vznikla stezka od vojenského hřbitova do Zlíče, ale i trasa kolem autokempu a Rozkoše.

„Realizace dálkových cyklostezek je pro kraj jedním ze stěžejních programů v oblasti cestovního ruchu. Naší vizí je propojená a bezpečná síť cyklotras,“ uvedl krajský radní Pavel Hečko. Hejtmanství na oba projekty přispělo téměř čtyřmi miliony korun.

„Celý projekt má nadregionální význam, vždyť propojení s cyklostezkou z Hradce do Kuksu se nabízelo zcela logicky,“ uvedl starosta České Skalice Martin Staněk.

Podstatnou část Kladské stezky ani okruh kolem Rozkoše údajně netrápí nejčastější problém s výkupem pozemků, kvůli kterému vázla stavba stezky mezi Hradcem a Pardubicemi (o tamních problémech čtěte zde).

Stezka, která začíná u kamenného mostu na Pláckách vede až do Kuksu. V Jaroměři se však rozdvojí a „polská“ větev povede přes Rychnovek, Zvoli, Doubravici, Říkov, Českou Skalici a Zlíč až do Náchoda. Projekt počítá rovněž s odbočkou do Ratibořic, kde okruh povede Babiččiným údolím.