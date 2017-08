Komín po bývalé koželužně v Kuklenách půjde k zemi, zbude jen věžička

Chátrající objekt bývalé koželužny v Kuklenách na okraji Hradce Králové slibovala před deseti lety přestavět developerská společnost Eube. Jenže firma v roce 2010 zkrachovala a od té doby krachují i snahy o záchranu alespoň některých částí objektu z režných cihel.

Město má už několik let plán na proměnu místa v oblast se třemi parky, novým náměstím a domem pro seniory. Ještě nedávno architekti uvažovali, že by v areálu zachovali jeden z cihlových objektů spolu s komínem a věžičkou s hodinami, které byly vždy symbolem koželužny. Jenže dům se mezitím rozpadl a v dobrém stavu není ani komín.

„Je křivý a staticky nevyhovující. Odbor hlavního architekta a komise místní samosprávy v Kuklenách nám požehnaly jeho odstranění,“ říká šéf odboru správy majetku města Milan Brokeš.

Komín by podle něj měl padnout až ke konci příštího roku. Zatím ještě není jisté, zda ho dělníci rozeberou ručně, což by byla hodně drahá varianta, nebo bude možné komín odstřelit.



Věžička leží v bednách

Z koželužny, která na okraji města vyrostla v 19. století, se nakonec podaří zachovat pouze věžičku, kterou město v roce 2014 uložilo do beden a schovalo ji do areálu technických služeb, dokud nepřijde její čas (psali jsme o tom zde).

Na místě staré fabriky a v jejím okolí má vzniknout trojice parků - Sádky, Pernštejnů a Koželužna, náměstí a již zmiňovaný domov pro seniory. Za územní studii město dokonce získalo ocenění za urbanistický projekt roku 2014.

Zatím to vypadá, že celý projekt bude město uskutečňovat postupně. Tak, jak budou přicházet peníze.

„Parky Sádky a Pernštejnů již mají stavební povolení, otázkou však zůstává přiřazení finančních prostředků na realizaci,“ říká Jindřich Vedlich (TOP 09), náměstek primátora zodpovědný za rozvoj města. Svým opatrným vyjádřením jen naznačuje, že na parky nejsou peníze.

Nové parky vzniknou v centrální části Kuklen.

Město zatím přidělilo peníze pouze na tvorbu projektové dokumentace na dům pro seniory, jehož součástí bude i třetí park Koželužna právě s věžičkou. „Po dokončení projektové dokumentace zahájíme územní řízení a odbor hlavního architekta přistoupí k výběru zhotovitele,“ pokračuje Vedlich.

Budování odpočinkového místa pro Kukleny, které dlouhodobě trpí nedostatkem zelených ploch, zbrzdily i problémy s loňským bouráním historických objektů. „Zjistila se tam ekologická zátěž, bylo také nutné zajistit areál před sběrači kovů a některé objekty bylo nutné rozebírat ručně,“ popisuje Vedlich úskalí bourání koželužny.

Kukleny dlouhodobě postrádají i vhodné veřejné prostranství, které dosud supluje pouze plocha před tamní základní školou. U Anenského náměstí svíraného dvěma frekventovanými silnicemi a částečně sloužícího jako parkoviště se o nějakém veřejném prostoru, kde by se obyvatelé čtvrti mohli scházet, nedá hovořit.

Radnice proto už dlouhodobě plánuje rekonstrukci Malého Labského náhonu, jehož součástí má být i revitalizace prostranství vytvořeného zbouráním koželužny. Vzniknout by mělo jak kýžené nové centrum Kuklen, tak rekreační zóna, kam se rodiče nebudou bát vzít své děti (více čtěte zde).

Park Koželužna má vyrůst za nově vytvořeným náměstím, které svým vzhledem bude připomínat již zaniklou koželužnu. Jeho součástí totiž mají být vodní prvky připomínající tůně na louhování kůží.

I další dva parky - Sádky a Pernštejnů - mají svým názvem a vzhledem připomínat odkazy na historii. Východní parková plocha bude nazvána Sádky jako připomínka na rybářské hospodářství, které bylo v místě Malého Labského náhonu významné. Park Pernštejnů, který vyroste vedle stávající knihovny, připomene historické majitele náhona.

Vhodnost místa dál od hlavní silnice, která Kukleny protíná, přineslo i dotažení dálnice D11 až k Hradci (o tom zde). Pro osobní automobily totiž dálnice končí právě na konci Kuklen a nejsnadnější cesta do centra se řidičům nabízí průjezdem této čtvrti po Pražské ulici.

Právě Malý Labský náhon, byť je jeho rekonstrukce zatím v nedohlednu, se má stát jejím protipólem. Kromě plánů na rekonstrukci místa mají představitelé města i další vize, které by na něj mohly být navázány.

„Naší vizí je například vytvoření cyklotrasy, která by sledovala celý Labský náhon od Předměřic až po Březhrad. V budoucnu by tak po napojení na již z větší části realizovanou cyklotrasu kolem Labe vznikl zhruba dvacetikilometrový okruh, který by propojoval jednotlivé městské části a na nějž by se napojovaly další regionální cyklotrasy,“ představuje Vedlich ideu na příští léta.