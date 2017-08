PŘÍMÝ PŘENOS: Na novém úseku dálnice D11 u Hradce začíná ostrý provoz

Před devíti lety začala auta jezdit po provizorním sjezdu u Praskačky a před třemi roky premiér Bohuslav Sobotka mávnutím zahájil dostavbu přesně 2,46 kilometru do Hradce Králové.

Technici ještě ladili elektroniku na mýtné bráně a u Praskačky schází dodělat středový pás, takže řidiči budou muset několik měsíců jezdit jen v pravém pruhu, ale jinak nic nebrání pondělnímu slavnostnímu otevření, kterého se zúčastní i ministr dopravy Dan Ťok.



Uprostřed právě dokončeného úseku - na dohled od sjezdu u křižovatky Bláhovka - se právě na obou stranách mimořádně daří řepě. Pole patří Ludmile Havránkové, která před šesti roky po dlouhých letech za 90 milionů korun prodala jiných 11 hektarů nutných pro dostavbu.



Dokončení D11 do Hradce přišlo na 882 milionů korun. Pokračování do Smiřic by mělo podle odhadů stát asi 4,7 miliardy a další úsek až do Jaroměře 2,5 miliardy korun. Pokračování stavby z Hradce Králové se však zaseklo. Na vině je rozklad hnutí Děti Země, které napadlo stavební povolení (více čtěte zde).



„Rozklad zpochybňuje všech 40 až 60 rozhodnutí nutných pro stavbu. Bude potřeba, aby všechna úřady znovu přezkoumaly,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.



I přes tyto průtahy stále platí, že dálnice D11 by k polským hranicím měla být dokončena v roce 2025, maximálně o rok později. Poláci to údajně stihnou ještě o dva roky dříve (více čtěte zde).