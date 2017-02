Není pedofil, jde mu jen o nahotu, znělo u soudu za znásilnění batolat

Osmadvacetiletý Pavel Š. je obžalovaný ze znásilnění dvou batolat, pokusu o vraždu, šíření dětské pornografie a dalších skutků. Jeho třiadvacetiletá sestřenice Denisa K. mu měla při činu pomáhat. Obžaloba dvojici viní také ze zneužívání ženina syna k výrobě dětské pornografie a jejího šíření.

Výpovědi znalců jsou pro soud klíčové zejména vzhledem k nejzávažnějšímu bodu obžaloby - únosu, znásilnění a pokusu o vraždu batolete z května 2012.

Zatímco výrobu dětské pornografie, znásilnění a zneužití druhého dítěte ze září 2014 popisují oba obžalovaní shodně, v popisu o dva roky staršího skutku se zásadně rozcházejí.

Denisa K. v pondělí soudu řekla, že po únosu a znásilnění osmnáctiměsíční dítě odnesl Pavel Š., on tvrdil, že s dítětem odešla ona a násilný čin si vymyslela, aby ho mohla vydírat (psali jsme zde).

Soudní znalkyně z oboru psychologie však takovou možnost vyloučila. Žena podle ní nemá sklony k trestné činnosti, netrpí žádnou poruchou a její účast na skutcích nebyla promyšlená.

„Její osobnost je symplexní, tedy velmi jednoduchá. Nepřemýšlí, vše vidí zjednodušeně. Je naprosto pasivní a ve společnosti se drží stranou,“ uvedla znalkyně.

O naivitě obžalované prý svědčí i to, že se hned na prvním výslechu ke všemu přiznala a policii řekla i o dalších skutcích.

Naopak posudek na Pavla Š. zásadně snížil věrohodnost jeho verze událostí. Podle psycholožky na sebe upoutává pozornost, je sebestředný a má pocit výjimečnosti. S ostatními se snaží manipulovat, aby dosáhl svého.

„Je zvyklý vymýšlet si, fabulovat, aby omluvil své nedostatky. Jeho výpovědi se liší. Mně neřekl, že by mu obžalovaná vyhrožovala. On by si takové jednání nenechal líbit,“ dodala.

Není pedofil, vysvětlila sexuoložka

Soud se zajímal také o sexuální úchylky obžalovaného, které by vysvětlovaly, proč byla jeho oběťmi batolata. Podle sexuoložky Želmíry Herrové muž pedofilií netrpí, ale má neúplnou sexualitu a fetišistické sklony. Vzrušují ho bosé nohy a holé tělo.

„To, že zneužíval dítě a zajímal se o dětské obrázky, to není pedofilie. Podstatný u něj není objekt, ale holá tělíčka a holé nožičky. Mohla by to klidně být i těla puberťaček,“ řekla Herrová a navrhla muži ústavní léčbu.

Předseda senátu Petr Mráka přečetl také výpovědi dvou dívek, které odložené dítě našly po cestě z diskotéky.

Do protokolu uvedly, že batole by se vlastními silami nedostalo z postýlky, neotevřelo si dveře a nedošlo asi půl kilometru od domu.

„Podle vyválené trávy tam mohlo být tak 20 až 25 minut. Dívka byla mokrá od rosy, mohlo být 15 i méně stupňů,“ uvedly svědkyně do protokolů.

Další lékařský posudek potvrdil, že téměř nahému dítěti šlo o život. Ještě po umytí a zabalení mělo povrchovou teplotu těla 36,1 stupně Celsia, což je na hranici mírného podchlazení. Pokud by ho dívky nenašly, mohlo na následky prochladnutí zemřít. Znalec také vypověděl, že zranění na těle si batole nemohlo způsobit samo.