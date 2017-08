D11 stáhla kamiony ze „silnice smrti“, na kraji Hradce je klid před bouří

V Kuklenách dálnice D11 od pondělí končí jen několik set metrů od kostela a osobní auta to z ní mají nejblíž do centra přes Pražskou třídu (o otevření dálnice více čtěte zde).

Starou hradeckou výpadovkou na Prahu projíždí jedno auto za druhým. Většinou jde jen o osobní vozidla, nákladní na ni až na výjimky nesmí. Za billboardem se krčí strážník, který přenosným radarem měří rychlost do města přijíždějících aut. Údajně to s očekávaným nárůstem dopravy v Kuklenách nesouvisí.

„Nejsme tady kvůli otevření dálnice, je to běžná kontrola. Nepozoruji, že by oproti minulému měsíci, kdy jsme tady měřili naposledy, počet aut vzrostl. Je to ale jen můj názor, místní lidé to mohou vnímat jinak, znají to tady přeci jen lépe,“ říká strážník, který dává vysílačkou echo hlídce, aby zastavila rychle jedoucí fabii.

Jiří Drbohlav, který má okna přímo do ulice, má však jasno: dramatický nárůst dopravy je otázkou času.

„Hned, co dálnici otevřeli, tak se to projevilo. Provoz vzrostl, ale zatím mírně. Upozorňuji, že jsou navíc prázdniny. Podle toho lze usuzovat, že po dovolených to začne naplno a bude to hrozné. Už teď nejde kolikrát ani přejít. Tak, jak se dálnice blíží k Hradci, tím to je v Kuklenách horší,“ míní místní obyvatel.

Kukleny jsou okrajovou městskou čtvrtí Hradce Králové a v současné době - když dálnice z Prahy končí na jejich prahu - jsou pro auta ze čtyřpruhu mířící do města první na ráně. Provoz tady vzrostl už před jedenácti lety, kdy silničáři dotáhli dálnici jen šest kilometrů před Hradec k Sedlicím.

Dopraváci obavy mírní

I když tu sjížděla jen osobní auta, zatímco kamiony musely opouštět autostrádu už u Chlumce nad Cidlinou, v Kuklenách se to projevilo. Hlukem a otřesy od osobních aut z dálnice trpěli dosud hlavně lidé v Pardubické ulici.

„V Pardubické ulici byl strašný provoz, ale už v pondělí, co otevřeli nový úsek dálnice, se to tam výrazně zlepšilo. V Pražské ulici nebydlím, takže nevím, jak to tam momentálně vypadá. Je zatím brzy hodnotit, ale kam by se ta auta poděla? Je pravděpodobné, že z Pardubické se přesunou do Pražské ulice. Auta z dálnice to tam teď mají blíž,“ říká Libuše Truhlářová.

Dopravní policie ale obavy mírní. „Další úsek dálnice není otevřen ještě ani čtyřiadvacet hodin, proto nemůžeme pochopitelně situaci hodnotit. Nárůst dopravy v Kuklenách ani jinde ve městě v souvislosti s otevřením dalšího úseku dálnice momentálně nepozorujeme. Negativní dopady na provoz ve městě v souvislosti s otevřením nového úseku ale neočekáváme. Naopak by to mělo mít pozitivní vliv na provoz na silnici I/11,“ uvádí mluvčí krajského policejního ředitelství v Hradci Králové Jan Čížkovský.

Kamiony z Chlumecka dálnice „vyluxovala“

Zatímco hradeckým Kuklenám sjezd z dálnice přinesl pesimistická očekávání a strach z dopravní kalamity, obyvatelé Obědovic, Kratonoh či Roudnice na Chlumecku jsou nadšení a užívají si nezvyklého klidu.

Je půl desáté dopoledne a někdejší „silnice smrti“ je jako vymetená, trvá několik minut než projede auto. Výraz v uvozovkách není až tak nadnesený - během čekání na dostavbu autostrády pomníčků podle silnice I/11 přibývalo (například o střetu kamionu s octavií čtěte zde).

„Hned, jak dálnici otevřeli, byl tak osmdesátiprocentní úbytek aut. Zmizely hlavně kamiony. Vidíte sám. Jinak by tady jezdil jeden za druhým. Doufejme, že to vydrží,“ říká Josef Saidl z Obědovic, jehož dům je hned u silnice a na omítce má praskliny: „Načekali jsme se dlouho. Provoz byl takový, až mi z toho popraskal barák.“

Dostavbou D11 k Hradci se ulevilo silnici I/11 mezi Novým Městem (červeně) a hradeckou místní částí Kukleny (zeleně). Přestala po ní jezdit většina kamionů.

Mezitím mají kuriózní problém dva polské kamiony v Novém Městě u Chlumce nad Cidlinou. Nemohou dál a na úzké silnici se snaží otočit. Silničáři totiž jen několik hodin poté, co pustili auta na další úsek dálnice D11 u Hradce Králové, začali v obci opravovat krátký úsek silnice I/11 před přivaděčem na dálnici. Poláci se tak dostali do slepé uličky, kterou byli navyklí léta využívat, když je značení k Hradci poslalo po staré silnici.

„To je neuvěřitelné, všude jsou cedule a přesto až sem dojedou. Buď to zkoušejí, nebo si nevšímají značení. Navíc se od včerejška díky dálnici jedenáctce mohou zcela vyhnout,“ diví se stavbyvedoucí.

Uzavírka potrvá do 13. září. Načasování opravy je dokonalé, jako by to byl záměr.

„Skutečně, osobáků i kamionů je méně. Už večer aut ubylo. Je pravda, že dnes začala objížďka, ale i tak si myslím, že otevření dálnice do Hradce na to má zásadní vliv. Hlavně řidiči polských kamionů, kteří si otevření dálnice asi nevšimli a jsou tu vidět nejvíce, si to alespoň lépe zapamatují,“ říká Hana Barešová z Obědovic.

Od pondělního odpoledne auta mohou po dálnici až na okraj Kuklen. Silničářům to trvalo neuvěřitelných 39 let. Hradecká dálnice je nejdéle trvající silniční stavbou podobného typu v Česku. Symbolem vzdoru proti stavbě je statkářka Ludmila Havránková, která kritizuje stát za nátlakové jednání (rozhovor s ní čtěte zde).

Přivedením dálnice do Hradce to ale nekončí, má pokračovat dál na Jaroměř a poté až do Královce na Trutnovsku na česko-polské hranici, kde se napojí na polskou silnici S3.