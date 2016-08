Dívce bylo sedm let, když ji podle soudu začal zneužívat známý její matky

Podle spisu obžalovaný několik měsíců v rodinném domě v obci na Orlickoústecku zneužíval dceru své známé, u které tehdy po návratu z vězení bydlel. V únoru roku 2013, kdy prý se sexuálními útoky začal, nebylo dívce ještě ani osm let.

„V podstatě jsme se ztotožnili s návrhem státního zástupce. Pravost výpovědi poškozené soud považuje za věrohodnou,“ uvedl předseda senátu Zdeněk Šulc.

Zneužitá dívka a její dva sourozenci měli podle něho štěstí v neštěstí. Díky tomu, že případ vyšel najevo, dostaly se děti pryč z otřesného prostředí.

„Rodinné prostředí bylo hrozné. Je dobře, že byly matce odebrány,“ uvedl Šulc. O nezletilé děti se momentálně stará jejich babička.

Obžaloba viní Martina S. z toho, že od února 2013 do konce měsíce května roku 2014 většinou ve večerních a nočních hodinách nutil opakovaně dívku násilím k různým sexuálním praktikám. Dívku údajně znásilnil nejméně v šesti případech a nejméně ve čtyřech případech ji osahával. Podle spisu jí obžalovaný také vyhrožoval, že pokud o tom někomu řekne, tak ji odveze pryč od její matky a nikdo ji už nenajde. Proto se před soudem zodpovídal kromě znásilnění i ze zločinu vydírání (více o případu čtěte zde).

V místnosti byli i bratři dívky

Podle soudu byla dívka v pasti. Neměla se komu svěřit. Obžalovaného usvědčují i výpovědi sourozenců dívky, kteří s ní spali v jedné místnosti.

„Když jsem se jednou vzbudil, všiml jsem si, že Martin spal u mé sestry. Spali pod dekou. Když jsem se jí ptal, co u ní dělal, řekla, že neví. Neřekl jsem to mamce, protože jsem se bál, že by byl zase průšvih. Martin si ji bral i dolů k sobě,“ řekl bratr poškozené dívky.

Její matka odmítla, že by to byl obžalovaný, kdo ji zneužil. Za pachatele až u soudu označila jejího vlastního otce. Soud to vyhodnotil jako účelové obvinění. Dívčina matka měla v minulosti s obžalovaným poměr a svého exmanžela obvinila v době, kdy hrozilo, že děti půjdou k němu.

U poškozené se rozvinula takzvaná posttraumatická stresová porucha, která se projevovala třeba tím, že dívka trpěla poruchami spánku, pomočovala se, byla podrážděná a propukala v nezdůvodněný pláč.

Policie se o případu dozvěděla až mnohem později, když se dívka se svým trápením loni v červenci svěřila svým známým. To už s obžalovaným ve stejném domě nebydlela.

Během vyšetřování vyšly najevo také otřesné podmínky, ve kterých děti musely žít. Zneužitá dívka a její dva sourozenci například trpěli hlady, kvůli častým večírkům své matky s kamarády nemohli spát nebo je často bezdůvodně bila.

Podle soudních znalců Martin S. netrpí žádnou sexuální úchylkou. Vinu odmítl, ale připustil, že dívku, které je dnes jedenáct let, osahával.

„Přilehl jsem si k ní do postele. Počůrala se, převlékl jsem ji a otřel. Přitom jsem jí sáhl mezi nohy. Nevím, proč jsem to udělal, asi to byl zkrat,“ uvedl Martin S. Celé jméno a další informace k místu činu s ohledem na citlivost případu nelze uvést.

Obžalovaný byl v minulosti několikrát ve vězení většinou za krádeže, nikdy za násilné či sexuální zločiny.

„Uložení trestu při spodní hranici trestní sazby je postačující. Hrozil mu trest v rozmezí od pěti do 12 let,“ dodal Zdeněk Šulc. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce i obhájce si nechali lhůtu na odvolání.