Kvůli 60 let staré chybě uzavřeli silničáři most u Třebechovic pod Orebem

Mosty přes Orlici v okolí Hradce Králové jsou snad zakleté. Letos v lednu silničáři pro všechny automobily i městskou hromadnou dopravu uzavřeli most plukovníka Šrámka přes řeku Orlici v hradecké části Svinary (psali jsme zde). Nýtovaný most z roku 1907 už dosloužil a stále ještě nestojí nový, který ho nahradí.

Kvůli odhalené konstrukční chybě nyní na několik týdnů museli omezit dopravu také na mostě v Krňovicích. V jednosměrném provozu projedou zatím jen auta do 3,5 tuny, než technici most provizorně zpevní. V dopravních špičkách se musí řidiči připravit na zdržení, protože je možné, že se kolem mostu utvoří menší fronty.



Silničáři pátrají v archivech, kdo ho před 60 lety projektoval a stavěl.

„Chyboval buď projektant, nebo zhotovitel. Na mosty působí smykové napětí, které eliminuje speciální smyková výztuž. Rentgenovou diagnostikou jsme zjistili, že tato výztuž v mostě není umístěná tam, kde by správně být měla. Může tedy dojít k usmýknutí konstrukce,“ vysvětluje ředitel Správy a údržby Silnic Královéhradeckého kraje (SÚS) Jiří Brandejs.



Silničáře čeká téměř detektivní práce v archivech. „My teď musíme zjistit, kdo ti lidé byli a zda v rozsahu 10 let nedělali v regionu další podobné mosty, které by mohly být stejně poškozeny,“ říká šéf SÚS.



Na trhliny přišli silničáři po prvotní diagnostice. Objednali si proto rentgenový průzkum od odborníků z laboratoře na Českém vysokém učení technickém.

„Most vypadá vizuálně dobře, dokonce na stupnici hodnotící stav je zařazen na třetím stupni ze sedmi,“ říká Brandejs. Stáří však nehraje žádnou roli. „Toto je most, který by měl být v plné kondici, 60 let pro tyto stavby není dlouhá doba,“ podotýká.



Ve vlastnictví kraje je 873 mostů. „Jen velmi omezený počet je však této konstrukce,“ uklidňuje šéf Správy silnic kraje Petr Kašpar.



Pro školáky pojede mikrobus

Silničáři most uzavřeli pro nákladní i autobusovou dopravu a vozidla do 3,5 tuny po něm budou přejíždět pouze střídavě jednosměrně. Opatření by mělo trvat dva až tři týdny. „Uděláme provizorní zajištění, aby se na most mohly vrátit i autobusy a nákladní automobily,“ dodává Kašpar.



„Půjde o podepření mostu v místech, která vybere projektant,“ vysvětluje Brandejs. Podpěry budou stát v korytě řeky, jde o dočasné řešení.

„Už po tomto zákroku by však mohla být tonáž obnovena na minimálně 20 až 30 tun,“ míní Brandejs. Pak potrvá tři až čtyři měsíce, než silničáři konstrukci sepnou, čímž její životnost prodlouží o několik let.

„Chceme vystavět most nový, ale tak do dvou až tří let,“ říká Kašpar. Nový by měl být součástí kompletní rekonstrukce silnice II/298.



Nákladní automobily mezi Třebechovicemi pod Orebem a Býští musí nyní dva až tři týdny míjet most po objízdných trasách přes Hradec Králové. Autobusových linek, které přepravují cestující a především desítky dětí z Bělče nad Orlicí a Krňovic do Hradce Králové či Třebechovic, se objížďka nedotkne.

„Vyjednali jsme s dopravci, že na linky nasadí mikrobusy, které se vejdou do limitu,“ uvádí hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD). Jízdní řád mimořádné mikrobusové linky kraj již zveřejnil na www.kr-kralovehradecky.cz.