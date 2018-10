Poláci odstavili auta po Adršpachu, policie zavřela cestu k přechodu

„Důvodem je nápor polských turistů, kteří přijeli do Adršpachu a nerespektují dopravní značení. Parkují na soukromých pozemcích, takže si na to majitelé stěžovali. Proto byla uzavřena silnice od hraničního přechodu. S příjezdem českých turistů nebyl problém. Policejní hlídky nyní monitorují situaci a pomáhají řídit dopravu,“ uvedl mluvčí hradecké policie Ondřej Moravčík.

Jedna hlídka je přímo na přechodu ve Zdoňově, který polští turisté obvykle hodně využívají. Další dvě hlídky se pohybují po Adršpachu. Pokud turisté míří do Adršpašsko-teplických skal, musí zaparkovat jedině na vzdálenějších plochách v sousedních obcích. Místní do Adršpachu normálně projedou.

„Nevíme, jak dlouho omezení bude platit. Až začnou turisté z místa odjíždět a situace se uklidní, tak auta začneme pouštět,“ řekl Moravčík.

Větší zájem turistů potvrzuje i tamní infocentrum. Fronty u pokladen se tvořily mezi 11. a 12. hodinou, ale po poledni, kdy policie zavřela průjezd od Zdoňova, už tolik lidí nepřichází.

„Přijelo hodně návštěvníků z Polska, nějaký ten tisíc jich bude. Myslím, že tentokrát je návštěvnost vyšší než o předešlých víkendech. Teď sem lidi láká hezké počasí,“ poznamenala pracovnice adršpašského infocentra.

Podobný nápor zažily skály v Adršpachu letos už o květnových a srpnových svátcích, kdy si Poláci obvykle vzali několikadenní volno. Kvůli tomu v regionu kolabovala doprava a policie musela zasahovat opakovaně po několik dní.

Adršpašsko-teplické skály jsou největší národní přírodní rezervací v Česku o rozloze 1 803 hektarů. Je to zároveň nejnavštěvovanější tuzemská přírodní památka. Do Adršpašských skal přijíždí ročně kolem 300 tisíc návštěvníků, do sousedících Teplických skal asi 70 tisíc.

Obec Adršpach se letos pokouší čelit dopravním potížím tím, že nabídla parkoviště pro 650 vozů zdarma, aby se řidiči aut nezdržovali placením parkovného a netvořily se kolony. Sklidila za to ale kritiku, že nebere ohled na lidi přijíždějící šetrnější veřejnou dopravou.

Dopravní komplikace však neustaly ani s bezplatnými parkovišti. Noví zastupitelé tak opatření patrně přehodnotí.

Adršpach čelil náporu návštěvníků i v srpnu:

