VIDEO: Bloudění po parkovištích a hlava na hlavě. Adršpach okupují Poláci

Dostat se ke skalnímu městu v Adršpachu bylo ve čtvrtek otázkou štěstí a pevných nervů. Při průjezdu vsí potkávám zaparkovaná auta v každém volném koutu, vjezdu do dvora nebo malém parkovišti. Největší šrumec mě však teprve čeká. U hlavní brány do skalního města jsou zaplněná všechna tři parkoviště a jedinou možností je tak zaparkovat na rezervní ploše u železnice.

Mám ale štěstí, že jsem se do Adršpachu vůbec dostal. Dopoledne doprava zcela zkolabovala a policisté museli krátce po půl dvanácté uzavřít příjezdové cesty do obce. Zatímco ve středu odkláněli auta od Zdoňova a Teplic nad Metují, tentokrát přijeli vypomoci i strážníci z Trutnova, kteří uzavřeli i příjezd do Adršpachu od Krkonoš.

„Kolegové teď silnice opět otevřeli. Situace přestala být limitující. Polští návštěvníci, kteří přijeli do skal ráno, již začali odjíždět a situace se zlepšila,“ telefonoval mi policejní mluvčí Jan Čížkovský ve dvě hodiny odpoledne, těsně před tím, než jsem v autě minul značku Adršpach.



Přestože je situace podle policie již dobrá, v reálu to tak vůbec nevypadá. Jako turista toužící najít ve skalách klid bych si výlet nejspíš vůbec neužil. Stejně plný jako parkoviště je totiž i turistický chodník ve skalách.

„Přijeli jsme brzy ráno, takže to docela šlo. Později už bývá šílená doprava a to i po cestě z Polska,“ říká mi ještě na parkovišti polská turistka se dvěma dětmi.



Při příchodu k pokladnám začínám přemýšlet, zda si v mobilu nepustím nějaký seriál. Od obou okének se i v časném odpoledni vinou dlouhé fronty turistů a další po chvíli přicházejí od vlaku, který opodál mocně zasyčel poté, co přivezl další desítky lidí. Když už si myslím, že fronta nemůže být delší, přichází další štrůdl lidí od autobusu. Na parkovišti jich stojí víc než deset, všechny s polskými značkami.

Na otázku, kolik lidí dnes do skal asi přišlo, slyším z pokladny rychlou odpověď: „Moc.“ Na delší vybavování není čas, fronta neubývá, dál roste.

„Poměr návštěvníků tu je asi 70 na 30 pro polské turisty,“ říká vedoucí provozu místních technických služeb František Caha u brány na hlavní parkoviště, kam po otevření zátarasů přijíždějí další a další auta.

Svátky v Polsku znamenají, že do Adršpachu musí policejní posila

Prakticky všichni zaměstnanci obecní firmy jsou na nohou. Jedno z parkovišť hlídá i sám šéf.

„Včera byl v Polsku svátek, takže Poláci mají takový prodloužený víkend. Nápor tu je ale už od začátku prázdnin. Přes svátky se však bez asistence policie neobejdeme,“ přiznává vedoucí technických služeb Zdeněk Zatloukal.

Sedí u závory na parkoviště vedle vlakové zastávky. Protože už se uvolnila místa na třech hlavních plochách, nese na odbočku značku se zákazem vjezdu. Přesto sem po chvíli odbočuje další auto.

„Jeďte dál, tady už je jen výjezd. Jste v zákazu,“ volá na řidiče a dodává, že i přes fungující informační cedule o obsazenosti by se situace bez policie zvládnout nedala.



Při návratu k autu míjím dva policisty na motorkách. U závory stojí i hlídka trutnovských strážníků. Na zvládnutí extrémního náporu turistů musely ve čtvrtek do terénu nejméně čtyři hlídky.

„Byla tam dopravka, policisté z obvodu i strážníci z Trutnova,“ vypočítává policejní mluvčí Čížkovský.