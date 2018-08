Policie uzavřela příjezdy do Adršpachu, pod náporem Poláků kolabuje doprava

13:07 , aktualizováno 13:07

Kvůli dopravnímu kolapsu v Adršpachu na Náchodsku policisté uzavřeli dvě ze tří příjezdových komunikací do obce. Zahltili ji totiž polští turisté mířící do skalního města v den jejich státního svátku. Uzavírka podle odhadů policie potrvá do odpoledne.