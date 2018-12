Parkování zdarma u skal v Adršpachu skončí, kolony aut neodbouralo

Letošní turistická sezona s opakovaně ucpanými silnicemi okolo Adršpašsko-teplických skal se promítla do rozhodování voličů v Adršpachu i Teplicích na Náchodsku. Dosavadní starostové své posty neobhájili a střídají je ženy, které volby vyhrály.

V Adršpachu pravděpodobně skončí letošní experiment s bezplatným parkováním, které mělo odbourat kolony čekajících aut. Řada lidí kritizovala, že neplacení parkovného a zvýšené vstupné do skal podporuje automobilismus a naopak trestá ty, kdo přijedou veřejnou dopravou.

Ve finále změna nijak zvlášť nepomohla. Zejména ve dnech polských svátků přijelo návštěvníků tolik, že policie musela celou oblast uzavřít. Téměř všechna kandidující uskupení proto slíbila návrat k parkovnému.

„Pokud to zastupitelé schválí, bude se v příštím roce na parkovištích v Dolním Adršpachu platit. Jiné radikální změny neplánuji, tato je největší,“ říká starostka Adršpachu Dana Cahová.

Vybírání parkovného se podle ní musí vrátit. „Na parkovištích jsem pracovala tři roky, ale to, co se tam dělo letos, mě zaskočilo. Myslím, že když parkoviště zpoplatníme, turisté nebudou jezdit v takovém množství. Hodně to ale záleží na svátcích v Polsku. Turisté odtamtud jsou schopni jet sem na výlet třeba až od moře,“ tvrdí starostka Cahová.

Se sdružením Adršpach 2018 získala čtyři mandáty z devíti. Vedle stavby chodníků nebo domu pro seniory se chce zaměřit i na využití zámku.

V čele obce stála už v letech 2006 až 2014 a byť na podzim 2014 dostala nejvíc hlasů, její tehdejší spolustraník ji vyšachoval z funkce.

Zámek prodělává, turistům i místním chybí chodník

Na „převrat“ voliči nezapomněli, bývalý starosta se nyní do zastupitelstva dostal ze své kandidátky jako jediný.

„Při minulých volbách to byl podraz, chce to změnu. Vesnice je bohatá, ale není to na ní vidět. Letos přijelo hodně turistů, i v Horním Adršpachu jsme cítili extrémní provoz na silnicích. Nevím ale, jestli byla chyba, že se neplatilo za parkování. Prý byla v Polsku nějaká reklama na skály. Poláci pak jedou a nezastaví se u nějaké cedule, že už není kde zaparkovat, chtějí skály vidět,“ míní čtyřicátnice z Horního Adršpachu, ale jméno zveřejnit nechce kvůli rozhádané vesnici.

Bývalá starostka a nyní zastupitelka Anna Balínová kritizuje, že obec nežádá dotace, ale spoléhá na výdělky ve skalách. Třeba 7 milionů korun na loni otevřené infocentrum zaplatila z vlastního.

Soudí, že minulý starosta sice dotáhl množství investic, ale velkou nevoli vzbudil parkováním zdarma a už předtím většími opravami zámku. Obec ho koupila roku 2014 a provozuje v něm výstavní prostory pro turisty i místní, ale doplácí na něj.

„Zámek je kontroverzní, hodně se do něj investuje, ale má malé využití. Mohlo se jít po etapách, aby to nešlo na úkor jiných věcí, kultura bude vždy prodělečná. Zámek by se například neměl provozovat přes zimu, protože to jeho provoz ještě prodražuje,“ tvrdí Anna Balínová, která šla do voleb hlavně kvůli dostavbě chybějícího chodníku a pozemkům pro domky.

Koalice nechce Teplické skály pronajímat, firma má smlouvu

Teplice vede od poloviny listopadu tamní dlouholetá tajemnice Blanka Fichtnerová. Komunální volby těsně vyhrála se Změnou pro město a utvořila šestičlennou koalici se dvěma zastupiteli Svornosti a s komunistou. V čele radnice tak po šestnácti letech skončil Milan Brandejs (STAN).

Sezona 2018 Do Adršpašských skal letos přijelo něco přes 300 tisíc návštěvníků a více aut než v jiných letech. V Teplických skalách zatím údaj o návštěvnosti neposkytli, ročně to bývalo kolem 70 tisíc lidí. Skály jsou nejnavštěvovanější přírodní památkou v republice. Adršpašské skály si obec Adršpach pronajímá od Lesů České republiky. Teplické skály jsou v majetku města Teplice, které je pronajímá soukromé firmě.

Koaliční strany slíbily v programech, že už nechtějí, aby město dál pronajímalo Teplické skály soukromé společnosti. Ta má však smlouvu platnou ještě dva roky.

Letos firma provozující skalní okruh a infocentrum odvede městu nájem 1,7 milionu korun z odhadovaných šesti milionů na tržbách.

Podle Fichtnerové jsou náklady na infocentrum nejspíš nepřiměřeně vysoké, aniž se to dá kontrolovat. Proto chce vrátit správu skal pod město a zvlášť dotovat infocentrum z městského rozpočtu, ať by se o něj staralo město, nebo soukromník.

Infocentrum Teplické zaskočilo, návrhy vypluly po volbách

„Budeme se věnovat turistice s ohledem na koncepci rozvoje cestovního ruchu, která tady zatím chybí. Město by si to mělo řešit samo. Dostane se na přetížené silnice, způsob provozování skalního města i na to, jak je postavena smlouva na pronájem skal. Ve volebních programech se objevily také investice jako rekonstrukce koupaliště nebo projekt návštěvnického centra u vstupu do skalního města. Zatím k němu město nezískalo souhlasné stanovisko Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, takže se budeme zabývat připomínkami,“ podotýká Blanka Fichtnerová.

Právě chystaná stavba infocentra ve Střmenském Podhradí za asi 30 milionů korun zaskočila Teplické tři týdny po volbách. Zastupitelé ji dříve probírali jen na svých schůzích. Na jednání zastupitelů minulý týden starostka oznámila, že požádala architekta, aby práce na návrzích zatím zastavil. Chce infocentrum probrat s veřejností.

Město původně kvůli infocentru oslovilo ve zjednodušené architektonické soutěži pět ateliérů a ze dvou došlých návrhů vybralo ten od pražského studia Hlaváček architekti.

Třípodlažní budova by se měla vejít na malý prostor mezi hotel Orlík a hotelovou školu, uvnitř by vznikly toalety, pokladny, infocentrum, rychlé občerstvení v době mimo sezonu, promítací sál i samoobslužná úschovna kol.

Parkoviště počítá s 55 auty a dvěma autobusy i s dalšími stáními pro okolní hotely. Město by na budovu mohlo získat až devadesát procent peněz z dotace. Architekti se inspirovali tvary skalních věží a uvnitř motivem vody.

Parkoviště v podhradí se zmenší kvůli infocentru

Část místních ale návrh kritizovala, že se ke vstupu do skal nehodí nebo že ubere parkovací místa.

„Přestože jsem vyjádřil sympatie k vizualizaci stavby jako takové, vnímám, že její samotná existence turistickému ruchu nic nepřidá. Vnímám ji jako vytloukání klínu klínem. Potřebujeme toalety, kasu a turistické centrum, ale obětujeme parkoviště,“ glosuje návrh Ladislav Mertlík, který založil facebookové fórum k debatě nad místními veřejnými věcmi.

Minulí zastupitelé už v září odsouhlasili, že architekti dál rozpracují návrh za 820 tisíc korun pod podmínkou, že Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko vydá souhlas. To se zatím nestalo.

„Připravovaný projekt návštěvnického centra je poměrně ambiciózní, budova má dost zvláštní charakter. Stavba se poněkud vymyká hodnocení, které používáme u krajinného rázu. Proto jsme záměr poslali architektonické komisi Agentury ochrany přírody a krajiny,“ vysvětluje vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová.

„Závěr komise byl značně rozpolcený, což nebývá obvyklé. Od komise vzešlo doporučení záměr dál rozvíjet a více ho přizpůsobit lokalitě, kde má stát. Nešlo však o to, že by problémem byla výška objektu. Komise doporučila, aby se prostor neuzavíral do uliční čáry mezi Orlíkem a střední školou,“ dodává Hana Heinzelová.

Obcím se skalními městy by s řešením dopravy měla pomoci studie, kterou letos zadal Královéhradecký kraj.

Poláci měli v půlce srpna svátek, v Adršpachu byla hlava na hlavě