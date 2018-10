Policie neví, kdo do bistra zavlekl bakterii, otravu kebabem odložila

Výsledky šetření krajských hygieniků prokázaly, že maso bylo nebezpečnou bakterií kontaminováno až v provozovně.

Policie případ vyšetřovala jako ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Vyšetřovatel však musel věc odložit, protože se nenašel konkrétní viník.

„Bakterii zlatého stafylokoka do provozovny zavlekl některý ze zaměstnanců v nějakém drobném kožním defektu. Z pozitivních výsledků stěrů z ranek na rukou jednotlivých zaměstnanců však nešlo zjistit, který ze zaměstnanců bakterii do prodejny prvotně zanesl a který byl kontaminován až druhotně při práci,“ vysvětlila hradecká policejní mluvčí Iva Kormošová.

Nepodařilo se také prokázat, kdo způsobil masivní namnožení bakterie. Byť by to bylo z nedbalosti. Zlatý stafylokok produkuje toxin, jímž se v bistru na začátku června přiotrávilo osm desítek lidí, kteří snědli kontaminovanou tortillu.

„Výsledky veškerých laboratorních rozborů prokázaly, že se jednalo o akutní otravu z potravin, konkrétně stafylokokovou enterotoxikózu. Ta byla způsobena kmenem zlatého stafylokoka s produkcí střevního jedu – enterotoxinu typu A. Celkem onemocnělo jednaosmdesát lidí,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veronika Krejčí.

Hygienici tehdy provozovnu ani nemuseli zavírat, udělal to sám majitel, který má přes ulici ještě jedno bistro. Místo uzavřeného kebabu plánuje otevřít jihoamerický fastfood.



Poté, co policie případ odložila, se jím nyní opět bude zabývat hygiena. Ta může firmě udělit za porušení předpisů pokutu až do výše tří milionů korun.

„Jestliže policie nenašla konkrétního viníka, vrátí se případ zpět k nám. Budeme rozhodovat o sankci pro provozovatele. Pokud by byl viník nalezen, my bychom to už neřešili, aby nedošlo k dvojímu sankcionování,“ vysvětlila Krejčí.



Bistro, v němž se lidé otrávili tortillou