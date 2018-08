Stavbu D11 odblokoval slib ochrany ještěrek a rekultivace staveniště

„Chtěl bych, aby tento kompromis nebyl poslední, a abychom dokázali podobné dohody nalézt i jinde,“ uvedl na setkání s novináři generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa.

Podle něj mají podmínky ekologického hnutí smysl a je dobře, že je ředitelství silnic vyslyšelo. Děti Země při dodržení záruk stáhnou rozklad, který výstavbu nové dálnice blokuje. Mělo by se tak stát do týdne.

Během dalšího týdne pak může ministerstvo dopravy potvrdit stavební povolení, které by mohlo nabýt účinnosti do konce září, uvedl předseda hnutí Miroslav Patrik.

Zda silničáři podmínky pro ochranu přírody plní, bude posuzovat společnost Natur Servis, která na stavbě zajišťuje ekologický dohled.

Chycení živočichové poputují zpět do přírody

„Například ochrana plazů a obojživelníků, z nichž se na budoucím staveništi nachází například ještěrka živorodá, skokan zelený nebo čolek horský, spočívá v neprodyšném ohrazení stavby bariérou z fólie, ve které se nachází nádoby pro odchyt uvedených živočichů. Tyto bariéry se budou denně kontrolovat a zároveň se budou denně včetně víkendů vybírat živočichové chycení do odchytových nádob,“ uvedl jednatel společnosti Natur Servis Jiří Francek.

Chycení živočichové pak budou přeneseni do bezpečné lokality.

Děti Země podaly rozklad proti úseku D11 mezi Hradcem Králové a Předměřicemi nad Labem tři minuty před půlnocí 23. července, těsně před uplynutím lhůty pro napadení stavebního povolení z 27. června. Šlo přitom už o druhý pokus. Poprvé získala stavba úseku povolení již loni v červnu, i tehdy ji Děti Země napadly. ŘSD ho nakonec letos v březnu stáhlo.

Dálnice D11 nyní končí u mimoúrovňové křižovatky v Kuklenách. Právě odtud by měla pokračovat do Předměřic podél silnice I/33. Další dva úseky do Smiřic a Jaroměře již stavební povolení mají. Mezi Smiřicemi a Jaroměří se od května staví. Zakázku za 1,5 miliardy korun získala společnost Porr.