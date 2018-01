Vlastník půdy napadl stavební povolení D11, dálnici má za černou stavbu

K organizaci Děti Země, která už loni v červenci napadla stavební povolení patnáctikilometrového úseku z Hradce Králové do Smiřic, se nejnověji přidal i právník František Kučera.

Vlastník půdy coby účastník řízení podal rozklad proti vydanému stavebnímu povolení a zhruba sedmikilometrový úsek dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří označil za černou stavbu.

Kučera v rozkladu, který má redakce MF DNES k dispozici, uvádí, že s ním nikdo o prodeji jeho pozemku nejednal. Kromě jiného si stěžuje, že na jeho půdě již dochází ke stavebním pracím souvisejícím s dálnicí.

„Pro nerespektování právního řádu České republiky a porušení závazných podmínek realizace stavby odvolavatel navrhuje, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí změnil tak, že žádost stavebníka zamítne,“ žádá Kučera v rozkladu, aby stavební povolení pozbylo platnost.

Rozklad se stále řeší a nic není rozhodnuto

Rozklad Dětí Země podaný už 3. července loňského roku přitom dokládá, že jeho vyřízení může trvat poměrně nečekaně dlouho.

„Rozklad se stále řeší a nic není rozhodnuto,“ potvrzuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Trasa úseku dálnice D11 ze Smiřic do Jaroměře.

„Ministerstvo dopravy a úřady by s vyřízením rozkladu měly pohnout. Je hanebné a nepochopitelné, že to trvá tak dlouho. Ministr Ťok podání zkritizoval jako nesmyslné, tak by přece nemělo být obtížné to za měsíc vyřešit. Jenže opět se půl roku nic neděje, úřady mají asi času dost,“ diví se například krajský zastupitel Martin Hanousek (Piráti + Strana zelených).

Ministerstvo dopravy sice v oznámení na úřední desce píše, že čas na vyjádření ke Kučerovu rozkladu dává účastníkům řízení do 5. února, avšak příklad nevyřešeného odvolání Dětí Země ukazuje, že tak bleskové řešení se nedá očekávat.

„Kdyby nebylo Dětí Země, musel by si nás stát vymyslet,“ naráží šéf organizace Miroslav Patrik na kritiku, že Děti Země jen účelově zdržují výstavbu.

Podle původních plánů ŘSD by se úsek Smiřice - Jaroměř měl začít stavět již v březnu a hotovo mělo být do čtyř let. Stát se rovněž pochlubil, že 7,4 kilometru dálnice postaví společnost Porr za 1,5 miliardy, což je o třetinu levněji, než se původně předpokládalo.

Půda Františka Kučery leží až na úplném konci úseku.

„Jednou je a podruhé zase není součástí dálnice. Zjevně jej ŘSD účelově vyňalo z řízení, aby jej dořešilo později,“ nabízí vysvětlení Hanousek. Mluvčí ŘSD Rýdl na rozdíl od Kučery kategoricky tvrdí, že o výkupu se jednat muselo.

Je třeba mít beze zbytku 100 procent pozemků

„Zcela vylučuji, že by bylo s někým nejednáno, je to naprostý nesmysl, protože abychom mohli mít vydané stavební povolení, je třeba mít beze zbytku 100 procent pozemků. Prostě není možné, že by s někým nebylo jednáno, nebylo něco vyřízeno a my přitom měli stavební povolení,“ upozorňuje mluvčí ŘSD.

Podle něj se podobní majitelé půdy objevují čím dál častěji: „S takovými momenty se setkáváme na každé liniové trase, kde stavíme. Vždy se objeví někdo, kdo tvrdí, že s ním nikdo nejedná. Nyní něco takového zažíváme i nedaleko dálnice D11.“

ŘSD však zároveň uznává, že v inkriminovaném úseku ještě ve svém vlastnictví opravdu nemá všechny pozemky. V lednu aktualizovaný plán stavby totiž tvrdí, že vykoupeno je 98,49 procenta půdy, stále tedy procento a půl schází.

Nebýt rozkladu Dětí Země, úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic by se podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy Dana Ťoka stavěl už čtyři měsíce. Kvůli napadení sdružení však ŘSD celou trasu rozdělilo na dvě části, aby urychlilo získání stavebního povolení. Ťok tyto protesty nazývá obstrukcemi a přítrž by jim udělal připravovaný zákon o liniových stavbách.

„Má širokou podporu napříč parlamentními stranami. Můžeme tak změnit současný stav, kdy stavby účinně blokuje každý, kdo má chuť,“ upozorňuje Ťok.

Zarážející je, že kromě Kučery se s velmi podobným problémem v případě D11 coby spoluvlastnice pozemku potýkaly i sestry Jindra Silovská a Olga Srdínková.

„Stavba byla mimo jiné povolena i na pozemku v našem vlastnictví. Stát však s námi nikdy nejednal o získání práv k tomuto pozemku, práva k němu nikdy neměl a nemá. Do spisu proto nemohl založit doklad o právu. Vydané stavební povolení je proto nezákonné,“ upozorňoval advokát obou vlastnic Pavel Černohous, který před několika lety zastupoval i plačickou statkářku Ludmilu Havránkovou.