Stavba D11 před Jaroměří začne v květnu, úsek za Hradcem až později

9:27 , aktualizováno 9:27

Stavba pokračování dálnice D11 z Hradce Králové na Polsko začne v polovině května. Při návštěvě vlády v Královéhradeckém kraji to řekl ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO). Patnáctého května by se mělo poklepat na základní kámen úseku ze Smiřic do Jaroměře, stavební práce by však mohly začít už dříve.