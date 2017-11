Práce na průtahu Náchoda skončily. Cesta do Polska je bez omezení

Ráno sice policisté zastavili dopravu jen na pár minut kvůli slavnostnímu stříhání pásky, i tak se řidiči rázem dostali do nečekaně dlouhých kolon hlavně na příjezdu od Hradce Králové.

K bývalé Bartoňově přádelně dorazil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD), hradecký primátor Zdeněk Fink (HDK), trutnovský starosta a poslanec Ivan Adamec (ODS), zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a řada hostů.

„Dovolte mi, abych přestřihl pásku tomuto úžasnému dílu. Děkuji všem, kteří přijeli, děkuji pane premiére. Pojďme stříhat, nebo nás ti lidi zabijou. Ať se toto dílo užívá,“ spěchal ze silnice náchodský starosta a poslanec Jan Birke (ČSSD).

Osobní auta se tím vrátila na hlavní tah na Pražské ulici z objížděk vedoucích přes město. Řidiči nákladních aut už nemusejí jezdit přes Trutnov, kudy najeli od polských hranic směrem do Jaroměře o 42 kilometrů delší trasu. Uleví se také obyvatelům vesnic a měst na objízdné trase, kudy mířily kamiony.

„Je to úžasná zpráva po pěti letech uzavírek nejen pro obyvatele města a regionu, ale i kraje a dá se říci, že i České republiky. Přece jen jsme tranzitním městem s hraničním přechodem, ty nejbližší jsou Harrachov a Ostrava. Nesmíme ale usnout na vavřínech. Dnes tu byli zástupci státu a intenzivně jsme debatovali o obchvatu. Veřejně zaznělo, že jsou připraveny finanční prostředky ve výši asi 70 milionů korun na výkupy pozemků,“ poznamenal náchodský starosta.

Obnova silnic a chodníků obnáší přes 300 milionů korun

Loňské a letošní opravy na Pražské a Běloveské ulici vyšly státní kasu na víc než 176 milionů korun. V Náchodě je to však již pátá stavební sezona za sebou, kdy se postupně modernizovaly čtyři kruhové křižovatky a obě silnice první třídy v délce 6,5 kilometru. Plánovaná obnova tím letos končí.

Stát vydal za stavební práce v Náchodě celkem 292 milionů korun včetně daně. „Přínosem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a úrovně kvality dopravy, a to nejen pro uživatele silnic, ale i pro všechny občany města,“ uvedl Marek Novotný, který vede hradeckou pobočku ŘSD.

Město k tomu vydalo za poslední roky 65 milionů korun za cyklopruhy, 12,5 kilometru chodníků, autobusové zastávky a víc než stovku sloupů veřejného osvětlení. Rekonstruovala se také kanalizace, vodovod či rozvody plynu, což platili další investoři.

Cyklisté se musejí popasovat s cyklopruhy podél kamionů

Část místních se z otevřené silnice raduje, ale stavba má i dost kritiků. Lidé se hojně pozastavují nad novými cyklopruhy, které místy svedou cyklisty z vyznačeného pruhu na chodníku do silnice, kde pojedou podél projíždějících kamionů. Projektant i dopravní policie si však stojí za novým řešením.

„Asi to vymýšlel nějaký chytrák. Radši bych jela po chodníku, protože lidé se spíš porovnají, než abych musela do silnice k tirákům. Cyklotrasa je tu potřeba, je to lepší než nic, ale stejně radši zůstanu na chodníku,“ řekla obyvatelka Náchoda Lenka Palečková, která po městě často jezdí na kole.

Někomu vadí také, že na frekventované silnici u přádelny zmizel přechod pro chodce a nahradilo ho místo pro přecházení. Na Pražskou ulici přišel i jeden demonstrant s transparentem, který žádal konečně i vybudování městského obchvatu.

Obchvat města se připravuje, na řadě budou výkupy

Náchodem totiž projíždí kolem 25 tisíc aut denně, z toho 6 tisíc kamionů. „Nevěřím, že se něco změní opravou průtahu. Pořád tam budou zácpy kamionů. Chce to obchvat,“ mínil Jiří Plodek na starostově facebookovém profilu.

Severní obchvat města získal letos pravomocné územní rozhodnutí a stát přislíbil peníze na výkupy pozemků, s nimiž by se mohlo začít příští rok (o přípravách obchvatu více čtěte zde).

Náchodská radnice slíbila, že příští rok se nebude konat žádná rozsáhlejší oprava silnic. Zaměří se spíše na stavby některých budov. Obyvatelé i řidiči by si tak mohli alespoň na čas oddechnout.



ŘSD pro příští rok počítá s 2,5 milionem korun na opravy vozovek poničených objížďkami. Jen samotný Náchod bude uplatňovat poškození ve výši kolem půl milionu korun a se svými požadavky se přihlásí i další obce na trase.

Průtah je sice už otevřený, ještě v listopadu však řidiči i chodci musejí počítat s dokončovacími pracemi na okraji Náchoda. Ještě se například budují chodníky v okolí Rybárny.