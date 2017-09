Lesníci opraví hájovnu v hradeckých lesích, původně ji chtěli zbourat

Objekt už je v majetku Městských lesů Hradec Králové, které v tuto chvíli vybírají projektanta na rekonstrukci a přestavbu.



„Už je naše, a to včetně pozemků. V příštím roce bychom ji chtěli opravit. Hájovnu chceme co nejvíc přiblížit jejímu vzhledu ze 30. let minulého století. Chceme zachovat stav tak, jak tam je včetně hospodářských budov. V 90. letech třeba vznikly ve střeše vikýře, které tam nikdy nebyly, ty zmizí,“ popsal ředitel hradeckých Městských lesů Milan Zerzán.

V současné době mají lesy vypsanou poptávku na projektanta, který navrhne rekonstrukci, po níž vzniknou dvě bytové jednotky pro dva hajné. Rekonstrukci Zerzán odhadl na čtyři miliony korun.

Hájovna původně patřila městu, které loni v lednu oznámilo, že objekt hodlá zbourat a na jeho místě postavit moderní environmentální centrum (psali jsme zde).

Celá kauza měla také velký lidský přesah, protože hájovnu 40 let obýval nájemník Miroslav Vojtěch, kterého radnice chtěla kvůli bourání vystěhovat do městského bytu. Vojtěch, který v lese strávil veškerý svůj dospělý život, však stěhování vytrvale odmítal a na jeho stranu se postavila i skupina lidí z Hradce Králové, kteří vytvořili petici za zachování hájovny. Tu za první hodiny podepsaly stovky lidí a jen na internetu má v současné době na 7 tisíc podpisů (více čtěte tady).

Celý spor však vyvrcholil o necelý měsíc později, kdy Vojtěchovo srdce nejspíš neuneslo zvýšený stres, do nějž se bojem za své bydlení dostal, a dlouholetý nájemník zemřel (více zde). V tu chvíli tlak na město ještě zesílil a radnice postupně od záměru ustupovala. Autoři petice v čele s Lukášem Kociánem už jsou proto optimističtější.

„Doufejme, že se plán, který lesníci představili, podaří dotáhnout do zdárného konce. Budeme na to však určitě dohlížet,“ slíbil Kocián, který však přiznal, že svým bojem za zachování historické budovy vykopal proti městu válečnou sekyru.

„Někomu na městě jsme hodně šlápli na kuří oko a znovu na nás poslali kontrolu ze živnostenského úřadu,“ podotkl Kocián, který si kontroly, jež údajně měly přijít jen na základě udání někoho z magistrátu, „užíval“ už loni v létě (psali jsme o tom tady).

Projekt vzdělávacího centra

Enviromentální centrum, kterému Hradečané pro jeho tvar začali přezdívat Ufo a které mělo vzniknout na místě hájovny, zatím hradecká radnice odložila. Původně ho totiž chtěla vybudovat za evropské dotační peníze, už loni však zjistila, že dotaci na projekt získat nelze.

„V tuto chvíli projekt neřešíme. Pokud na něj nebude dotace, nebudeme v něm pokračovat,“ uvedl náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich (TOP 09), který se stará o rozvoj města. Lesníci proto nejsou ani ve fázi přípravy územního rozhodnutí.

Kdyby se nakonec nějaké dotační peníze objevily, environmentální centrum už by neohrožovalo hájovnu, ale vzniklo by v bývalé myslivecké střelnici u Malšovic. „Toto místo se jeví jako nejvhodnější, protože by vyžadovalo nejméně kácení, ale je i nejlépe dostupné z hlediska různých přípojek,“ dodal ředitel Zerzán.