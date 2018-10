Koalice v Hradci je skoro hotová, chybí jen rozdělit posty ve vedení

Nové zastupitelstvo se poprvé sejde v úterý 30. října v 15 hodin, kdy bude na programu volba primátora, náměstků a členů městské rady. Primátorský řetěz si s největší pravděpodobností na krk pověsí Alexandr Hrabálek (ODS), protože vítězné hnutí ANO se této funkce bylo ochotné vzdát výměnou za vytvoření vládnoucí koalice.



„Dohodli jsme se opravdu na 90 procentech zásadních bodů a zbývají maličkosti, které nebudou překážkou. Shodli jsme se na zásadních věcech, jako například na snaze vyřadit kamiony z centra města, na opravě Velkého náměstí nebo Benešovy třídy, a nenalezli jsme zásadní rozpory,“ řekl Hrabálek.

Desetiprocentní zbytek k uzavření koaliční smlouvy se podle informací MF DNES týká rozdělení gescí, tedy počtu a jménech jednotlivých náměstků.

Zatím ještě není jasné, zda zůstanou čtyři jako dosud, anebo ještě jeden přibude. Všichni se už dohodli na konkrétním složení pěti pracovních skupin, jež mají prakticky jediný úkol: pokud možno již do neděle dopilovat program, aby bylo možné co nejdříve představit programové prohlášení.

„Pokročili jsme ve věcech programových i personálních a nenarazili jsme na žádný personální ani programový problém,“ shrnul člen vyjednávacího týmu ANO Jiří Mašek.

„Mohou se vyskytnout témata, která budou hůř prodiskutovatelná a budou vyžadovat nějaký kompromis, avšak u těch největších hradeckých boláků jsme již nalezli téměř kompletní shodu. Ještě musíme vyřešit třeba financování hokeje a fotbalu,“ zmínil Martin Hanousek (Změna) téma, které v někdejší opozici rezonovalo.

Otevřená je prý rovněž otázka rekonstrukce fotbalového stadionu. Nikdo sice nevyzval k zásadní revizi projektu, avšak minimálně dvě strany by chtěly najít jisté finanční úspory v akci odhadované na 550 milionů korun.

Otevřeno pro čtvrtého člena, ten se však nehrne

Kromě porcování postů však všechny tři členy pravděpodobné koalice trápí pouze 19 mandátů. Všichni si uvědomují, že na svou stranu by potřebovali ještě někoho, aby nemuseli spoléhat na nejtěsnější většinu.

Dobrovolný odchod do opozice naposledy potvrdila Koalice pro Hradec, která má problém s hnutím ANO i s lavírováním ODS, na kterou stranu se přidá.

„Ještě zkoušíme oslovit Piráty a uvidíme, zda dopadne jednání s HDK, každopádně bychom to chtěli uzavřít do konce týdne,“ uvedl Hanousek.

„Jednání se čtvrtým subjektem se rozhodně nezříkáme, je to stále otevřené. Deklarovali jsme, že předkoaliční smlouva je stále otevřená, jednání se čtvrtým subjektem se rozhodně nezříkáme a může to být kdokoli s výjimkou nedemokratických stran,“ doplnil ho Hrabálek. Piráti však opět zopakovali, že do koalice s ANO nepůjdou.

A komunisté se třemi mandáty? Přestože vznikající koalici by se opravdu hodily, KSČM údajně nikdo z nich neoslovil.

„Pokud by se komunisté rozhodli nás podpořit, bude to výhradně z jejich vlastní vůle,“ zdůraznil Hrabálek.

„Pokud se koalici rozhodneme podpořit, bude to v prospěšných konkrétních bodech,“ připomněla lídryně KSČM Táňa Šormová.

„Nejtěsnější koalice by se nesestavila poprvé, není to ideální, ale s určitými obtížemi bude funkční. Ostatně na kraji to také fungovalo,“ věří Hanousek.