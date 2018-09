Hradec se pustí do flikování náměstí. Lidé se v dírách už zranili

Na úrazy si lidé stěžovali i v prvním zářijovém týdnu po Slavnostech královny Elišky. Večerní chůze po rozbitém náměstí byla jen na vlastní nebezpečí.

„Dokud bylo světlo, člověk něco viděl, ale když zhasli na ohňostroj, vůbec jsem neviděla, kam jsem šlápla,“ popisuje krok do prázdna, po němž skončila na zemi, devětapadesátiletá paní Dana.

Spadla do jedné z mnoha děr a poranila si kolena, narazila levou ruku, rameno a na boku jí zůstala modřina. „Byla to šílená bolest. Zničila jsem i kalhoty, měla jsem plnou nohavici krve. Známí mě odvezli autem, abych nemusela pěšky,“ popisuje zranění, po němž několik dní nemohla téměř chodit.

„Vím, že není dořešená rekonstrukce, ale alespoň mohli zadělat ty díry,“ říká Dana.

Podobné zkušenosti mají i další lidé, kteří se na náměstí zranili. Dělí se o ně třeba s kosmetičkou Petrou Vejskalovou, která má u náměstí salon.

„Paní doktorka si tam rozsekala koleno i hodinky. Další se tam zranila už několikrát. I můj manžel si tam vyvrtnul kotník. Šli jsme zrovna z oběda, měli jsme auto zaparkované u Nového Adalbertina. Doskákal k autu a já to odřídila domů,“ vzpomíná.

Na stav náměstí upozornila na jaře fotografka Hana Bednářová, která na protest proti nečinnosti radnice do děr sázela květiny. Úrazy či nehody vídá žena bydlící na náměstí často. „Teď nedávno tu jelo auto a uřízlo si výfuk. Ptala jsem se, jestli se obrátí na město, ale oni nechtěli,“ říká fotografka.

Minulý týden se na sociální síti objevily i fotografie Stanislava Lelka, který rozbité náměstí nafotil s modelem tanku. Chtěl upozornit na to, že náměstí vypadá jako tankodrom.

„Chtěl jsem poukázat i na tu hloubku nerovností, protože když je vyfotíte klasicky, nevidíte to. Na Velké náměstí občas zajdu a když tam parkuju, musím dávat pozor, abych nepřišel o auto,“ uvedl.

Zatím jen cesty a chodníky, o vyspravení plochy se teprve jedná

Nespokojení lidé se v červnu obrátili na zastupitele. Náměstkyně primátora Romana Lišková (HDK) jim slíbila, že radnice náměstí opraví, jen co skončí rekonstrukce kanalizace. Ta je oficiálně od 31. srpna hotová.

„Museli jsme počkat, až opravy skončí, protože kdybychom náměstí rozkopali i jinde, nedalo by se tam chodit vůbec,“ vysvětluje Lišková.

Už tento týden se má na náměstí přesunout opravářská četa Technických služeb Hradce Králové (TS HK). Chtějí opravit cesty a chodníky. O zalátání asfaltového parkoviště se zatím jedná.

„Lokálně opravíme největší nerovnosti. Začneme vozovkou a půjdeme i na vyrovnání chodníků. Půjde o rozebrání kočičích hlav, podsypání a zhutnění,“ popisuje ředitel TS HK Tomáš Pospíšil.

Jak opravit parkoviště, se stále jedná. Ve hře je zalátání děr či odfrézování celé plochy a položení nového asfaltu. To by však přišlo na statisíce korun, což je podle Pospíšila kvůli plánované rekonstrukci nehospodárné.

„To je ještě k diskuzi, jak si to vedení města představuje. Lokální opravy půjdou z běžných výdajů na provozní záležitosti,“ dodává.

Radnice chce Velké náměstí opravit už více než 8 let. Stále však čeká na územní rozhodnutí, které kvůli podjatosti magistrátu řeší úřad v Hořicích. Kvůli odpůrcům město čeká i se zadáním stavební dokumentace.

„Už několik měsíců nás stavební úřad ubezpečuje, že je to před vydáním. Pokud by se nikdo neodvolal, mohlo by se na začátku roku 2020 začít. To je ale málo pravděpodobné,“ přiznává náměstek primátora Jindřich Vedlich (Patrioti).

Fotografka Hana Bednářová osázela díry v asfaltu květinami na jaře 2018: