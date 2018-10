Starosta Náchoda by rád zůstal, o radnici v Broumově usiluje exhejtman

Výjimečný bude souboj o radnici v Náchodě. Zatímco dříve to byla tradiční „modrá bašta“ ODS, od roku 2010 čím dál víc oranžověla. V minulých volbách ČSSD získala přes 40 procent hlasů a v zastupitelstvu takřka polovinu všech křesel.

Utvořila si pohodlnou většinu s lidovci a Patrioty města Náchoda, jejichž bývalý místostarosta Tomáš Šubert se teď pokusí o comeback.

A třebaže by starosta Jan Birke (ČSSD) mohl zůstat jen u poslaneckého mandátu, radnici opustit nechce.

„Funkci starosty i poslance se věnuji se stejným nasazením a určitě nepovažuji jednu nebo druhou za více či méně pohodlnou. Pravdou ale je, že starostování je pro mě srdeční záležitostí. Dokázali jsme za posledních osm let rozjet a dotáhnout spoustu projektů a určitě v tom chceme pokračovat,“ tvrdí Birke.

Podle něj mu poslanecký mandát pomohl dostat obchvat města na seznam prioritních staveb státu. Doufá, že si voliči spočítají, kolik se toho ve městě stihlo.

Současná náchodská radnice za sebou zanechala množství nových staveb, dopravní terminál, upravené náměstí, parky v centru. Dojednala i koupi zbořeniště Tepny od soukromého developera a stihla najít novou minerálku či rozestavět kolonádu Malých lázní.

Nechtěnou pozornost však vzbudila necitlivým zbouráním vodárny u nádraží nebo osazováním parčíků a kruhových křižovatek plastikami za statisíce korun. Ocitli se tam dřevění medvědi, meč rytíře Hrona, zvonkohra, model zámku či dělo.

„Když už se veřejná prostranství platí z našich daní, je potřeba věnovat jejich plánování a přípravě náležitou péči,“ oponuje dosavadnímu způsobu rozhodování Denisa Pokorná, kriminalistka, která je lídryní Nezávislých, Pirátů a Zelených. Ti volají po pořádání architektonických soutěží. Delší dobu polemizují o stavbě obchvatu a šli i proti zamýšleným marketům v Tepně.

Jinak se ale v posledních letech koalice a opozice v náchodském zastupitelstvu výrazněji nepřely. Posun v městských investicích uznává lídr dosud opozičních STAN a ODS ředitel školy František Majer, který by chtěl lepší řízení městských škol.

Jednička náchodských komunistů Soňa Marková také vesměs chválí, ale stěžuje si na chybějící obchvat a na nedostatek nájemních bytů.

Věra Svatošová, lídryně za TOP 09, Východočechy a LES, si cení klidové zóny kolem náměstí, ale vadí jí zbytečnosti jako model zámku a další zákoutí.

Poprvé jde do voleb v Náchodě SPD s podporou Zemanovců a dále ANO. „Nelíbí se nám, že se v Náchodě dělají věci krátkodobě. Není dlouhodobá koncepce. Jen proto, aby mohl pan starosta stříhat pásky nebo poklepávat na základní kameny, je snaha udělat mnoho věcí za co nejméně peněz. Jenže ne vše, co je opravené nebo nové, je tím nejlepším pro obyvatele města. A je toho hodně, co se nepovedlo. Třeba rekonstrukce ulic Pražské a Českoskalické,“ stěžuje si železničář Jiří Prokop, jednička ANO.

Podle něj byla možnost doplnit podchody a nadchody pro pěší a cyklisty, lépe vyřešit cyklopruhy a neutrácet za miniatury na křižovatkách. Radnice nemusela prý zaspat ani s parkováním u nemocnice, která se přestavuje.

V Hronově se opozičníci hlasitě ozývají celé období

V nedalekém Hronově se k ostrému souboji schyluje poslední čtyři roky. Starostka Hana Nedvědová se po dvaceti letech znovu uchází o post s Hronovskými patrioty, kteří dosud tvořili koalici se STAN, lidovci a nezávislými. Z opozičních lavic je však dlouhodobě ostřeluje ANO a Rozvoj města, i kvůli nepostavené kanalizaci pro Velký Dřevíč.

„Ráda bych vládu nad městem předala někomu, kdo by byl srdcař jako já. Šikovných lidí je v Hronově hodně, ale tuhle funkci nechtějí, mají svá zaměstnání, případně podnikají. Pak jsou tu ti, kteří by o tu funkci hodně stáli, podle mého hlubokého přesvědčení však nejsou schopní, ale všehoschopní. S negativní energií a názorem, že všichni kradou a úředníci se flákají, se město úspěšně vést nedá,“ říká Hana Nedvědová.

Lidé kolem Rozvoje města stojí i za peticí a prosazením místního referenda o prodeji dvou radničních budov a dostavbě Jiráskova divadla pro městský úřad. Nechtějí výprodej městského majetku.

„Jsem členem přípravného výboru referenda, takže mé odpovědi jsou ne, ne, ne,“ tvrdí učitel a zastupitel Jan Šnajdr, který je lídrem Rozvoje města.

Kritizuje stav chodníků, zchátralou továrnu v centru nebo zanedbaný fotbalový stadion. Starostka k referendu jen podotkla, že bude výsledek respektovat.

V Novém Městě bude referendum o silnici

V Novém Městě nad Metují se po osmi letech chystá obhajovat starostenské křeslo Petr Hable z Volby pro Nové Město. Zatímco v zastupitelstvu panovala shoda, vnější opozice se utvořila kolem organizátorů referenda. To by mělo odpovědět na otázku, zda má stát budovat připravovanou přeložku silnice, nebo obchvat.

„Lidem dáme doporučení, jak se k referendu postavit. Stále se totiž ptají, co se stane, když budou hlasovat ano, nebo ne, nebo nepřijdou k referendu. My jako vedení vycházíme ze studie zadané ředitelstvím silnic a dálnic, která jednoznačně ukazuje, že proveditelná je varianta přeložky. Všechny ostatní varianty jsou podstatně méně reálné kvůli finanční náročnosti nebo počtu aut, která by odvedly,“ vysvětluje Hable. Cení si, byť to nebyla stavba z městských peněz, že je konečně opravený průtah přes město.

Dosluhující senátor chce být starostou

Návrat do komunální sféry připravuje někdejší místostarosta, exhejtman a dosluhující senátor Lubomír Franc v Broumově. Nepokrytě dává najevo, že chce být starostou.

Jeho ČSSD však po silných obdobích dostala minule jen 13 procent. A třebaže partaj byla v radniční koalici, Franc opakovaně vystupuje proti ní. Teď mu vadí vysoký dluh města, chce zrušit daň z nemovitosti a provádět jen menší opravy. Celkem racionálně ale navrhl řešit soužití se sociálně slabými lidmi.

Kandidátka Volby pro Broumov starosty Jaroslava Bitnara složená z lidí kolem textilky Veba shromáždila naposledy třetinu hlasů s rétorikou namířenou proti nepřizpůsobivým. Neustupuje od toho.

„Byť to ne každý vidí, udělalo se hodně. Statistika úřadu práce je jasná, je tu o třetinu méně příjemců dávek hmotné nouze. To by se samovolně nestalo, například jsme snížili ubytovací kapacitu. Výkup nemovitostí stál spoustu peněz. Chtěli jsme přijmout opatření bezdoplatkové zóny, jaké platí třeba ve Varnsdorfu, bohužel kvůli některým zastupitelům, zejména panu Francovi, jsme to museli zrušit. Doufám, že to po volbách prosadíme,“ říká Bitnar.

Po třinácti letech odchází z čela Jaroměře Jiří Klepsa a po dvanácti letech také Ida Jenková v Polici nad Metují.

Značný je zájem o volby v malém Adršpachu, kde kandiduje dvojnásob lidí včetně dvou bývalých starostek. Starosta Bohuslav Urban trvá na tom, že chce pokračovat dosavadním směrem a věci vylepšovat, ale má řadu oponentů. Většina programů slibuje zrušit kontroverzní bezplatné parkování u skalního města.