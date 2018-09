Do voleb v Hradci jde hejtman, herec, podiatr, teenageři i přeběhlíci

Po dlouhých 18 letech se s politikou loučí lékař Jan Michálek. Bývalý radní, předseda výboru pro sport nebo šéf představenstva FC Hradec Králové byl v dresu ODS v zastupitelstvu od roku 2000. Nyní končí a na kandidátku už se zapsat nenechal.



„Budou pracovat jiní, mladší. Nejsem unavený, spíš se nám blíží šťastná rodinná událost a já se budu chtít věnovat svým potomkům,“ říká Michálek, podle kterého budou největšími úkoly nových zastupitelů nedokončené projekty modernizace Velkého náměstí a stavby fotbalového stadionu.



Do pozadí ustupuje rovněž exnáměstek primátora a lídr kandidátky občanských demokratů posledních voleb. Martin Soukup jde do voleb až z 10. místa. Pozoruhodná je rovněž migrace někdejších kandidátů Volby pro město (VPM), jež letos seznam uchazečů o zastupitelstvo nedala dohromady.

Voliči tak tentokrát za ODS mohou do zastupitelstva poslat někdejšího lídra VPM Alexandra Hrabálka, dvojku Miroslava Půžu a pětku Václava Ludvíka.

Bývalí kandidáti VPM nejsou jediní, kdo mění stranu. Policejní mluvčí Lenka Burýšková byla ještě před čtyřmi lety trojkou Koalice pro Hradec, letos je v hnutí ANO.

Nejzajímavější přestup má však za sebou náměstek primátora Jindřich Vedlich. Ten byl posledně lídrem TOP 09, ale protože se domnívá, že „topka“ se proměnila ve fanklub Miroslava Kalouska, letos bude jedničkou uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti, které však v roce 2016 získalo jen 1,89 procenta hlasů (více čtěte v článku Odcházím v dobrém).

Přestupovým rekordmanem je však Petr Vrzáň. Tento exposlanec za republikány a někdejší člen ČSSD, který v roce 2013 v poslaneckých volbách neúspěšně kandidoval za Zemanovce, je tentokrát lídrem Okamurovců. Na změnu dresu už jednou doplatila současná jednička STAN a Svobodných Lenka Jaklová. Když před čtyřmi lety přešla z TOP 09 do STAN, byla kvůli nectění koaličních závazků odvolána z rady města.

Téměř uzavřená pro ženy je ODS. Zatímco komunisté jich mezi 37 kandidáty mají 15, občanští demokraté našli jen čtyři. Kvóty pro počet žen v politice by zřejmě nepodpořili ani sociální demokraté a primátorův HDK, kteří do boje o hradecké zastupitelstvo vyslali pouze šest žen.

ČSSD to vynahrazuje alespoň tím, že její jedničkou je teprve třiatřicetiletá Jana Fröhlichová. Až ze 12. místa jde do voleb hejtman Jiří Štěpán, kterého však před čtyřmi lety ze 16. příčky do zastupitelstva vystřelilo 3 461 preferenčních hlasů, na 13. místě ČSSD je pak senátor Jiří Malý.

Trenér, zemědělec, ředitelé škol

Poněkud přestárlou kandidátku slepili komunisté. Pouze sedm ze 37 uchazečů je mladších 60 let, dvanáct z nich má sedmdesát a více let a najdou se i dva lidé starší osmdesáti let - 84letý geolog Jiří Knopp a 82letý technik Vladislav Heřman.

Nepřekvapí, že nejmladší seznam mají Piráti. Hned deseti z nich ještě nebylo třicet let, naopak mezi nejstarší patří Alexander Salák. Ten šel coby filozofující bezdomovec za Piráty a Zelené před dvěma lety i do krajských voleb a díky 511 preferenčním hlasům až z 23. místa nečekaně bral druhou náhradnickou pozici. Piráti mají v řadách například také studentku oboru toxikologie a analýza škodlivin na přírodovědecké fakultě Veroniku Skoupilovou.

Zatímco Salák akademický titul dosud nezískal, „hodnost“ některých kandidátů působí jako jazykolam. Například přednosta porodní kliniky prof. MUDr. Jiří Špaček Ph. D., IFEPAG (HDK) anebo Mgr. Vít Novotný M. A., M. P. A., Ph. D. (TOP 09).

Mezi známé tváře listin patří dále například exděkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Pavel Vacek a aktivista Aleš Dohnal (oba za Piráty), známý fotbalový trenér Ladislav Škorpil a správce bylinkové zahrady Kuks Jiří Perner (oba HDK), úspěšný zemědělec David Smetana a herec a zdravotní klaun Petr Vrběcký (oba Koalice pro Hradec), uznávaný neurolog a podiatr Miroslav Havrda (Svobodní), na kandidátkách najdou voliči i dlouholeté ředitele velkých hradeckých středních škol Jiřího Vojáčka a Pavla Jankovského.