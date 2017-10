Spor o načerno postavené haly u Hradce usnul, legalizace ohrožuje obchvat

Primátor bod o dopravním napojení hal stáhl z programu posledního zastupitelstva kvůli překvapivému zjištění, že v místě příjezdové komunikace je údajně naplánována okružní křižovatka coby sjezd ze severní tangenty. Aby komplikací nebylo málo, ve stejném místě územní plán počítá s ochranným pásmem pro železniční koridor.

Kdyby zastupitelé kývli na smír a firmě umožnili dopravní napojení areálu, mohli by tím ohrozit tangentu (o sporu zde).

„Pokračování sporu vyplyne až na přelomu roku, kdy dostaneme od projektanta varianty sjezdu ze severní tangenty. Musíme počkat,“ konstatoval náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich (TOP 09).

Podle předsedkyně zastupitelského klubu hnutí ANO Moniky Štayrové je názorový obrat vedení města zvláštní.

„Projednávali jsme to na schůzce šéfů zastupitelských klubů s primátorem, tehdy jsme se dozvěděli, že je vše v pořádku. Jenže po komunikaci s odborem hlavního architekta jsme dospěli k názoru, že ten problém je složitější, opět jsme jej předložili vedení města, které usoudilo, že není vhodné hlasovat. Dosud nám vedení města nevysvětlilo, proč nejdříve tvrdilo, že problém neexistuje, a potom z toho vyplynulo, že to problém je, a dokonce jej musí řešit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebo ministerstvo dopravy,“ sdělila Štayrová.

Bez ohledu na výsledek projektantova zkoumání se Vedlich a Štayrová shodují v nekompromisním postoji k firmě CTP.

„Byla bych nejraději, kdyby v Hradci Králové skončila,“ řekla Štayrová.

„Můj názor se nemění, uzavření smíru odmítám,“ navázal náměstek primátora.

Při vší smůle s kauzou CTP může být město spokojené, že se se severní tangentou, která se za úřadování ministra dopravy Stanjury dostala na seznam nepotřebných staveb, podařilo hnout. Nyní již má úspěšně za sebou vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), je schválena takzvaná tyrkysová varianta koridoru a projektanti pokračují s napojováním zhruba 15kilometrové komunikace.

„Přeložka povede převážně v již rezervovaném koridoru, ale na několika místech bude nutné tento koridor z různých důvodů opustit,“ řekla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. „Podle zkušeností s obdobnými akcemi lze očekávat zahájení stavby v období osmi až deseti let,“ dodala.

Podle ní se nyní pracuje na studii proveditelnosti tangenty vedoucí od Plotišť až k napojení na stávající silnici za Nepasicemi. Přestože se může zdát, že termín pro začátek výstavby zní velmi neurčitě, opak je pravdou. Až dosud totiž ŘSD neumělo ani odhadnout, kdy se poprvé rýpne do země. Ti největší optimisté operovali s letopočtem 2024.

„Uvítal bych kratší horizont než osm až deset let, ale jsme rádi, že ŘSD severní tangentu zařadilo na seznam prioritních projektů. My se každopádně budeme snažit vše maximálně urychlit, protože pro město je to jako obchvat klíčová komunikace a pro kraj je důležitá třeba pro zásobování průmyslové zóny Solnice-Kvasiny,“ upozornil Vedlich a naznačil, že ještě do konce roku se k návrhu tangenty vyjádří místní samospráva, kraj i stát.

Jižní spojka bude dříve

Dokonce ještě blíž než severní tangenta je budování jižní spojky, jež bude začínat u křižovatky Bláhovka, protne lokalitu Temešvár v Kuklenách a před obchodním centrem Tesco se napojí na hradubickou magistrálu (více zde). Původně měla vést přes Labe až do Třebše, ale náklady na překonání řeky by údajně byly příliš vysoké.

„ŘSD uvažuje o termínu 2024 až 2025,“ pronesl Vedlich.

Stát na spojku kývl mimo jiné i z toho důvodu, že Hradec se hlásí k podmínce převzít pod svou správu západní část Gočárova silničního okruhu.

„Určitě to nebude nepřiměřeně neúnosná finanční zátěž. Smlouva je zakotvena tak, aby město převzalo část druhého silničního okruhu v takovém stavu, aby do ní nebylo nutné investovat enormní sumy,“ prohlásil náměstek primátora.