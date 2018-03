Agenturu, které dívky platí tisíce za kurzy modelingu, prověřuje policie

Ani si nás neprohlédl. Bral úplně každou Osmnáctiletá studentka Andrea Jirouchová podepsala smlouvu s agenturou Exynet, zaplatila pět tisíc a loni se zúčastnila takzvaného modelingového kurzu. Když se o tom záhy dozvěděla její matka, chtěla od smlouvy odstoupit, jenže zástupce firmy jí začal vyhrožovat soudem. Casting, na nějž dívku pozvala Martina Ráczová přes Facebook, se konal v hotelu Ambassador. „Když jsme přišly do hotelu, poslali nás do nějaké hospody. Tam se nás sešlo několik holek a hostesky nám daly papír, kam jsme napsaly výšku, váhu a celkový vzhled. Pak si ho vzali a volali nás postupně dovnitř. Když jsme vešly dovnitř, sedělo u stolu několik lidí včetně pana Rácze. Ten před nás položil smlouvu, aniž by si nás nějak prohlédl. Bral úplně každou,“ popsala studentka. Zástupce vychvaloval agenturu, že je jediná, kde nezáleží na věku nebo výšce a váze. Sliboval až 15 tisíc korun za jednu zakázku a proplacené cestování i hotely zdarma. „Když jsme si tu smlouvu pročítaly, pan Rácz nám stále opakoval, že potřebují právě nás. Pořád nám říkal, že je důležité doporučení od paní Ráczové, která nás oslovila. Pak nám taky říkal, jak je důležité, že nám je teprve osmnáct,“ podotkla Andrea, jež před podepsáním smlouvy zavolala své matce. „Přečetla jsem jí smlouvu a ona mi řekla, ať to nepodepisuji. Takže jsem panu Ráczovi řekla, že to nepodepíšu. On na mě začal tlačit a nabízet mi nižší cenu, dokud jsem to nepodepsala. Slečna vedle mě také podepsala. Pak jsme odešly domů,“ popsala studentka. Slíbenou nižší cenu ale nakonec stejně nedostala. Andrea se týden po castingu měla dostavit na modelingový kurz. „Byl to kurz chůze. Na molu jsme trénovaly, jak to bude vypadat na jejich soutěži Miss Exynet. Nebylo to příliš profesionální, dámy byly poměrně arogantní a vypadalo to spíš jako amatérská zkouška,“ vyprávěla. „Na konci dceři oznámili, že se bude konat focení fotobooku, ale pak už se neozvali,“ popsala Jana Jirouchová, která se několik měsíců snažila agenturu zkontaktovat. „Po sedmi měsících se nám ozvali, že od smlouvy už odstoupit nelze, ale že se dcera může dostavit 3. března na focení do Hradce Králové, kam má přinést dalších 1 500 korun,“ doplnila Jirouchová.