Náčelník krkonošské horské služby Adolf Klepš v nemocnici zemřel

„Více informací zatím nemám. Je to pro nás ohromná ztráta. Byl to člověk, kterému se dalo věřit. Všichni ho měli rádi,“ komentoval stručně někdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Právě Heger prováděl resuscitaci, když Klepše postihla v září na Sněžce srdeční příhoda. Klepšův stav byl kvůli dlouhotrvající resuscitaci kritický.

Byť se Leoš Heger, který je původním povoláním lékař, pustil do oživování téměř ihned, helikoptéra s účinnějšími záchranářskými přístroji přiletěla na Sněžku zhruba za čtvrt hodiny. Záchranáři se pak na vrcholu zdrželi několik desítek minut, než se jim podařilo obnovit základní životní funkce pacienta.

Od té doby ležel Adolf Klepš ve stabilizovaném stavu v nemocnici v umělém spánku a na plicní ventilaci. Klepš zkolaboval na akci Pojďte s námi na Sněžku, kterou pořádali kandidáti politické strany TOP 09, jejímž příznivcem Klepš byl (více čtete zde).

Horskou službu v Krkonoších povede prozatím zástupce náčelníka Pavel Jirsa, pro kterého byl Adolf Klepš kolegou i kamarádem. „Co bude dál, je zatím předčasné řešit. Chod horské služby to ale nijak nezastaví. Nyní budeme čekat, jestli rodina bude mít směrem k nám nějaké přání, předpokládáme, že se nějakým způsobem budeme podílet na pohřbu nebo na nějaké jiné akci. Ale i to je předčasné,“ řekl Jirsa.



S Klepšem se znal dlouhé roky. „Pro mě je to velká ztráta, byl to můj kamarád, znali jsme se už od školních let, závodili jsme spolu na lyžích, jezdili jsme lézt. Byli jsme v blízkém kontaktu,“ dodal Jirsa.

„Byl pro všechny členy a příznivce nejen skvělým náčelníkem, obětavým a vynikajícím záchranářem a naprostým profesionálem. Byl především opravdovým kamarádem, na kterého se všichni mohli spolehnout, a to jak během náročných záchranářských zásahů, tak i v osobním životě. Miloval celým srdcem svoji práci a vždy neváhal nasadit vše, když šlo o pomoc jiným,“ reagovala v oficiálním vyjádření Horská služba České republiky.

Na informaci o úmrtí dlouholetého člena horské služby už začali reagovat jeho známí a přátelé, kteří na internetu vyjadřují soustrast rodině. „Včerejší podzimní den přinesl špatnou zprávu nám všem. Navždy nás opustil náčelník Horské služby Adolf Klepš. Ádo, zůstaneš v našich srdcích. Odpočívej v pokoji. Tvoje bobovka,“ objevilo se například dopoledne na facebookovém profilu Bobová dráha Špindlerův Mlýn.