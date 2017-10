Dvůr Králové už má vize dopravního terminálu, navrhli je studenti

Stavba dopravního terminálu ve Dvoře Králové nad Labem zatím vypadá spíše jako sci-fi. Radnice loni přišla s myšlenkou přivést železnici po vlečce téměř až do centra města (psali jsme zde). Letos se spojila s Fakultou architektury VUT v Brně, jejíž studenti navrhli, jak by terminál naproti teplárně v ulici 28. října mohl vypadat. Podle dvorského starosty Jana Jarolíma (Hnutí ANO) je to realizovatelné.



Studie terminálu vypracovali studenti Ústavu prostorové tvorby na brněnské Fakultě architektury jako bakalářské práce. Vzniklo na 30 studií, 21 nejlepších ukazuje do 22. října výstava ve dvorské Staré radnici.

Koncept terminálu počítá se sdružením stávajících autobusových linek a nové vlakové trati se současnou vlečkou. Někteří autoři to vzali z gruntu, k terminálu „přistavěli“ obchodní domy, novou služebnu městské policie nebo poštu. Mezi návrhy jsou moderní prosklené stavby i skromnější terminály, které respektují okolní zástavbu.

Nejdále zašla Kristýna Uhrová, vyprojektovala futuristický terminál s polyfunkčním domem za téměř půl miliardy korun s obestavěným prostorem přes 24 tisíc metrů čtverečných. Autorka zvedá železniční trať nad úroveň terénu a navrhuje mimoúrovňovou křižovatku.

Cesta správným směrem, říká starosta

„Pokud o této lokalitě uvažujeme jako o oblasti, která by se do budoucna měla rozvíjet, železnice by tvořila jakousi bariéru. Tím by se to vyřešilo. Další výhodou je, že by se oddělila železniční doprava od autobusové,“ popsala Uhrová. Brněnští studenti ve Dvoře Králové strávili tři dny, přijeli vlakem a do města šli pěšky, aby si udělali lepší představu.

Podle starosty Jana Jarolíma jsou studie dalším krokem ke zhmotnění vize terminálu, který šestnáctitisícovému městu chybí.

„Chtěli jsme vědět, zda je to vůbec architektonicky a urbanisticky proveditelné. Studie jsou velmi zajímavé a dá se z nich čerpat, přestože v tuto chvíli nejde říci, jak bude terminál vypadat a zda tam vůbec bude. Přestože se objevují ojedinělé názory, že je to scestná myšlenka, pořád si myslím, že to má smysl. Jdeme správným směrem,“ uvedl Jarolím.

Že je reálné vybudovat dopravní terminál nedaleko Denisova náměstí, se domnívá i odborný asistent na Ústavu prostorové tvorby Jan Foretník.

„Myslím si, že stavět tam dopravní terminál má smysl. Zlepšilo by to návaznost dopravy, přestože lokalita není v úplném centru města. Je to určitý kompromis. Některé návrhy studentů jsou vizionářské, ale je tam řada reálných. Město má z čeho vybírat,“ řekl Foretník.

Vlakové nádraží je od autobusového daleko

Terminál by výrazně zlepšil napojení hromadné dopravy ve městě. Současné vlakové nádraží je od centra vzdálené pět kilometrů. Radnice loni na jaře přišla s vizí protáhnout železnici až téměř do centra. Plán počítá s 3,5 kilometru dlouhou vlečkou a novými zastávkami v městské části Lipnice a u Tyršova koupaliště.

Klíčovým úkolem je zprovoznit a elektrifikovat vlečku pro dopravu uhlí do teplárny, kterou vlastní Skupina ČEZ, a udělat z ní regulérní součást železniční sítě.

Hlavním hybatelem prodloužení železnice je stát coby majitel železniční infrastruktury a kraj. Stát financuje provoz rychlíků, hejtmanství objednává osobní a spěšné vlaky.

Myšlenka nového dopravního terminálu zaujala také náměstka hejtmana pro dopravu Martina Červíčka (ODS).

„Připadá mi to jako začátek cesty a kde je cesta, tam je i vůle. Vlakové nádraží je dnes daleko od autobusového, které má navíc také už něco za sebou. Máme eminentní zájem vyřešit nádraží, která nejsou ve vlastnictví obcí nebo kraje a která by mohla zjednodušit jakékoli soutěže při nasmlouvání železniční a autobusové dopravy,“ sdělil Martin Červíček.