PŘÍMÝ PŘENOS: Zoo ve Dvoře Králové znovu symbolicky pálí rohovinu

Akci přijedou z Keni do Dvora Králové podpořit uznávaný ochranář a antropolog Richard Leakey a ochranářka Paula Kahumbu. Ceremoniál se koná ve stejný den, kdy je v Jihoafrické republice plánována kontroverzní dražba nosorožčích rohů. Podle vědců nemá rohovina žádné léčebné účinky, přesto obchod s ní stále kvete.

„Vyvražďování nosorožců je přímým důsledkem obchodování s jejich rohovinou. Nepochybuji, že inteligentní, vzdělaní lidé na celém světě jsou si vědomi, že rohovina z těchto kriticky ohrožených zvířat jim nemůže přinést žádný užitek. Její spálení a poukázání na absurdnost chování těch, kteří jí přiznávají jakoukoli hodnotu, jsou vynikající nápad. Ti, kdo se snaží nosorožčí rohovinu prodávat, by se měli dočkat odsouzení, protože se vědomě pokoušejí na nosorožcích vydělat i za cenu jim hrozícího vyhynutí,“ řekl Leakey, který se v Keni zasloužil o dramatické omezení pytlačení a sám první ve své zemi inicioval první spálení rohoviny a slonoviny v roce 1989.

Před třemi lety spálila dvorská zoologická zahrada jako první na světě více než půl metráku rohů (psali jsme zde). Letos, tři dny před světovým Dnem nosorožců, akci zopakuje a pod dohledem celní správy spálí 20 kilogramů rohoviny a několik kusů slonoviny.

Materiál zahrada nashromáždila od uhynulých zvířat a od jedinců, jimž se rohy z bezpečnostních důvodů zkrátily (šlo o reakci na útok pytláků na zoo ve Francii).

Rohovinu prodávají pytláci hlavně do východní Asie, zejména do Vietnamu. Kvůli této poptávce bylo v Africe jen za rok 2015 zabito 1 350 nosorožců. Mezinárodní obchod s rohovinou je už desítky let zakázán, avšak vymáhání toho je podle ochranářů hlavně ve východní Asii nedostatečné.

„Snahu o prodej rohoviny považujeme za velkou ránu pod pás všem, kteří se snaží nosorožce skutečně chránit. Tvrzení, že legalizací prodeje získáme prostředky na ochranu zvířat, je stejně absurdní a nemorální, jako kdybychom se snažili zabavené drogy místo zničení prodat a získat tak peníze na léčbu narkomanů,“ říká ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas.

Moderátorkou ceremoniálu dnes od 14:45 hodin v zoo bude Lejla Abbasová.