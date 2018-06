Parkovací dům v Hradci pojme méně aut, našly se pod ním základy pevnosti

„Archeologové zjistili, že při stavbě dnešních Gayerových kasáren na konci 19. století armáda nezbourala celou původní stavbu. Zůstaly základy kavalíru (pětiboká stavba, zázemí pevnosti, byla tam pekárna, sklady mouky a chleba, pozn. red.) a také zbytky nadzemního zdiva s průchody. Někde se našla i cihelná dlažba,“ říká vedoucí odboru památkové péče hradeckého magistrátu Jan Falta.

Společnost ISP Hradec Králové, která je investorem, musela proto změnit založení stavby. Cihlové základy zavezli stavaři navážkou a piloty vyvrtali tak, aby nález nepoškodili.

„Parkovací dům bude mít o 40 míst méně. Prakticky jsme vynechali jedno podzemní podlaží. Přitom se to udělalo tak, aby nález bylo možno znovu odkrýt a zpřístupnit,“ říká provozní ředitel ISP Hradec Králové Jiří Holubec.

Parkovací dům tak bude mít místo 320 jen 280 míst. Parkoviště se otevře o měsíc déle - v červnu 2019.

Muzeum východních Čech se teprve bude rozhodovat, zda základy historické budovy zpřístupní a v jakém rozsahu. Parkovací dům případnému znovuodkrytí bránit nebude.

„Představa je taková, že návštěvník by sestoupil do základů a mohl by se mezi nimi procházet,“ vysvětlil Falta.