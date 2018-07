Žalobce je lhář, řekl muž viněný z výroby dětského porna. Požaduje miliony

„Zpracovával je za zavřenými dveřmi, je to lhář a manipulant,“ řekl Rohel, který za své stíhání žádá šest milionů korun za nemajetkovou újmu.



Pavel Rohel a jeho společníci podle obžaloby v letech 2006 až 2014 v ateliéru v Červeném Kostelci na Náchodsku vyráběli a dále šířili dětskou pornografii. Pořizovali snímky dětí ve spodním prádle, kostýmech i nahých ve vyzývavých polohách (více v článku Dceru oblékli do oblečků ze sexshopu, zaznělo u soudu s výrobci porna).

Hradecký soud za to Rohelovi už loni uložil sedm let vězení. Vrchní soud v Praze však rozsudek zrušil a nařídil nové projednání a doplnění znaleckých posudků. Rohel totiž argumentuje tím, že rodiče dětí o všem věděli a dostali za snímky nemalé peníze. Podle něj je pouze jedenáct fotek se sexuálním podtextem, a ty prý byly určené soukromým zákazníkům.

„Za sto fotek dostal člověk 40 tisíc. Rodičům i dětem jsem dal informační letáky, kde bylo všechno popsáno. Sami rodiče nám volali, jestli pro ně mám práci. Většinou to byli lidé s finančními problémy,“ bránil se již v minulosti Rohel.

Odborníci se přeli, co je pornografie

Krajský soud přizval k novému projednání známého sexuologa Radima Uzla. Ten označil devadesát procent Rohelovy tvorby za pornografickou, ale další posudek z ústavu v Bohnicích řekl, že je těžké říci, co je a co není dětská pornografie.

Právě o tento znalecký posudek se obhajoba ve své závěrečné řeči opírala.

„Ani soudní znalci se nemohou shodnout, co je a není dětská pornografie. Za dětskou pornografii bychom pak mohli označit i reklamy, kde se děti koupou ve vaně,“ argumentoval Rohelův obhájce. Zároveň poukázal na fakt, že by měli být stíháni i rodiče dětí, kteří s fotografováním souhlasili.

Po něm si vzal slovo sám obžalovaný. „Nelze akceptovat žalobce, který označuje i módní časopisy, kde jsou děti, za pornografické. On si vymýšlí a udělal podvod, proto navrhuji, aby senát zamítl tuto obžalobu,“ prohlásil Rohel, který si k šesti milionům za nemajetkovou újmu nárokuje ještě sto tisíc za dva roky strávené ve vazbě.

„Pan státní zástupce se tady snaží uplatňovat zákony, které platí v Americe. To rovnou může uplatnit zákony jako v Pákistánu, kde za jinou sexualitu lidi pověsí. To by se panu Šimkovi asi líbilo, kdyby každou neděli před budovou krajského soudu byla jedna poprava,“ dodal obžalovaný, kterého v projevu musel přerušit předseda senátu.

Policie Rohelův gang několik měsíců sledovala a odposlouchávala. Nakonec obvinila čtyři cizince, kteří byli dopadeni ve Španělsku, Švédsku, Kanadě a Francii. Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili obrovské množství dat, které obsahovalo přes 600 tisíc kontroverzních snímků. Mezi poškozenými je téměř sto dětí ve věku od 7 do 18 let.



Vyhlášení verdiktu je naplánované na příští pátek. Rohelovi nyní hrozí až 5 let za mřížemi.