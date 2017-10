Poslední sbohem náčelníkovi. S Klepšem se přišly rozloučit stovky lidí

Klepšovi kolegové z Horské služby na obřad přišli ve svých typických červených bundách. Na pohřbu nechyběli čelní představitelé krkonošských samospráv a všech důležitých organizací v regionu. Čestnou stráž u rakve drželo šest horských záchranářů. Už hodinu před obřadem lidé nosili k rakvi desítky smutečních věnců a květin. Klášterní kostel byl zcela zaplněný, lidé stáli také ve vchodu.

Za bývalé kolegy promluvil Luděk Strejček z Horské služby Krkonoše. Připomněl Klepšovy začátky u horských záchranářů i jeho hlavní charakterové rysy.

„Adolf Klepš byl člověk se srdcem na pravém místě. Už od mládí splňoval všechny předpoklady pro to, aby se stal horským záchranářem. Rád lyžoval a sportoval. Byl předurčen pro práci na horách,“ uvedl.

Přestože byl náčelníkem krkonošských záchranářů, nikdy podle Strejčka nevynechal příležitost být s kolegy v terénu. „Byl vždy raději se záchranáři na horách, než aby seděl v kanceláři s vysílačkou. Nikdy se nad nikoho nepovyšoval, proto byl mezi kolegy tak oblíbený,“ poznamenal spolupracovník.

Luděk Strejček také připomněl, že Adolfu Klepšovi nebyl lhostejný osud Krkonoš ani města, ve kterém žil, tedy Špindlerova Mlýna. Pracoval jako zdejší zastupitel i jako krajský zastupitel.

Adolf Klepš Adolf Klepš, TOP 09 Adolf Klepš se narodil ve Vrchlabí, do školy chodil ve Špindlerově Mlýně. Nejprve pracoval jako horský pošťák. V roce 1986 se stal čekatelem Horské služby, od roku 1991 u ní působil profesionálně. O 10 let později se stal náčelníkem krkonošských záchranářů. Zároveň byl zástupcem hlavního náčelníka Horské služby České republiky. Klepš pokračoval v rodinné tradici, jeho otec totiž po druhé světové válce pomáhal obnovovat Horskou službu u nás.

„Ádo, ať ti na těch nejvyšších nebeských sjezdovkách lyže frčí,“ uzavřel svou řeč pohnutým hlasem náčelníkův kolega.

Mezi proslovy hrálo smyčcové trio písně, které měl Adolf Klepš rád: Yesterday od Beatles, píseň Hallelujah kanadského šansoniéra Leonarda Cohena nebo skladbu kapely Queen Show Must Go On. Na plátně mezitím běžely pracovní i rodinné snímky bývalého šéfa krkonošské Horské služby, který zemřel minulý týden ve věku 53 let v hradecké nemocnici.

Jako poslední promluvil Klepšův přítel Jiří Fidrant. Jen těžko hledal slova.

„Áda se narodil jako kamarád. Jak jsem ho znal, nechtěl by, abychom byli smutní, ale abychom si ho zapamatovali ve veselých vzpomínkách,“ pronesl.

Po jeho proslovu šestice horských záchranářů odnesla rakev za zvuků písně Nothing Else Matters od skupiny Metallica do automobilu.

Bývalý náčelník krkonošských záchranářů zkolaboval 1. října na Sněžce u kaple sv. Vavřince při předvolební akci, kterou pořádala strana TOP 09, jejímž příznivcem byl. Po dlouhotrvající resuscitaci ho vrtulník transportoval do hradecké Fakultní nemocnice, kde o devět dnů později zemřel. Adolf Klepš měl čtyři děti a tři vnoučata.