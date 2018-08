Turista při toulkách v Krkonoších natočil horkem vyschlý pramen Labe

Luděk Bouška vyráží na procházky do Krkonoš pravidelně. Ze svých výletů zveřejňuje na sociální síti fotografie a videa. Jeho příspěvek z 8. srpna však měl mimořádný dosah. Záběry vyschlého koryta Labe dosud sdílelo 551 lidí a video nasbíralo 29 tisíc přehrání.

„Tak nám vyschl pramen Labe, bohužel realita,“ napsal k příspěvku a v diskuzi se podivoval nad tím, že voda chybí i přesto, že v zimě byly na Labské louce tři metry sněhu. „Je to takhle úplně vyschlé poprvé, co já vím sám osobně. Je to mizerný moc,“ doplnil.

Na záběrech z pramene Labe je vidět vyschlé koryto a skruž, v níž stojí pár centimetrů vody. Autor ji popisuje jako „smradlavou zelenou břečku“.

Podle pracovníků Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) i nedaleké Labské boudy však situace tak dramatická není. Pramen Labe podle nich stále vodu má, ta prý chybí jen v prostoru upraveném pro turisty.

„Viděl bych to s velkou rezervou. My jsme na vodě z Labe v podstatě závislí. To je pramen pro turisty. Zrovna ta jedna větev, která teče přes tu atrakci, vodu asi nemá. Ale vodopád slyším pořád, takže pramen jako takový vyschnout nemohl,“ uvažuje provozní Labské boudy Josef Strubinský.



„Je obvyklé, že v létě je vody méně. Teď je extrémní sucho. Prameniště je sto metrů nad znaky měst. Pak je skruž, v níž bývá voda a z ní vytéká čůrek. Pokud tam nebyl, je možné, že v ten okamžik se voda ztratila. Jedna věc je, co lidé vidí na povrchu a druhá, co je pod zemí,“ upozorňuje mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Ještě ten večer se však podle Strubinského voda v turistickém prameništi nejspíš opět objevila. Hřeben Krkonoš totiž zasáhla prudká bouřka s vydatným deštěm.

„Osobně jsem tam nebyl, ale tady byl slejvák jako hrom. Začalo pršet kolem čtvrté hodiny a největší buřina byla kolem půl osmé,“ popisuje provozní.

Extrémní sucho trápí především nižší části Královéhradeckého kraje. Nižší hladinu mají hlavně Orlice a Cidlina.

Řada měst už proto zakázala odběr povrchových vod a v kraji platí také mimořádné opatření, které lidem zakazuje rozdělávat oheň v lesích a na volném prostranství mimo obce.