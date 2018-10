„Šli jsme na férovku.“ Za rozbití lebky dřevěnou násadou dostal muž osm let

Obžalovaní již na policii vysvětlovali, že je skupina šesti mladých lidí k činu vyprovokovala vulgárními gesty. To však napadení odmítli.

Patriku Kotlárovi hrozilo za ublížení na zdraví, těžké ublížení na zdraví a výtržnictví tři až deset let vězení. K činům se částečně doznal. U soudu několikrát řekl, že svého činu lituje a nabídl poškozeným finanční satisfakci.

„Vím, že se to nedá vrátit, ale jsem schopný jim alespoň těmi finančními prostředky nějak odplatit újmu, kterou jsem jim způsobil,“ řekl v soudní síni Kotlár, který má pravidelný příjem z podnikání.

Státní zástupce však v závěrečné řeči upozornil, že jeho jednání bylo zcela nepřiměřené. Odkázal se také na znalecký posudek z oboru psychiatrie, podle něhož má obžalovaný vrozenou poruchu osobnosti, kterou nelze léčit. V posudku se píše, že jde o explozivní a agresivní osobnost s emočně nestabilními impulzivními rysy.

„Má nedostatečnou kontrolu impulzivity. Jedná neočekávaně a bez uvážení následků. Má sklony k výbuchům hněvu a zuřivosti s neschopností uvědomovat si následky svého chování. Mylně chápe skutky jiných jako nepřátelské, i když jsou vůči němu neutrální nebo přátelské,“ stojí v posudku.

Dejte mi prosím šanci, žádal obžalovaný

Jelikož byl obžalovaný v minulosti již šestkrát souzený, z toho pětkrát jako mladistvý, navrhl mu stání zástupce Rostislav Poledna devět let vězení ve věznici s ostrahou.

„Vzhledem k bezdůvodnosti a nesmyslnosti jeho jednání, kdy chybělo málo a mohl způsobit smrt, navrhuji uložení důrazného trestu blížícího se maximální výměře,“ řekl Poledna ve své závěrečné řeči.

Kotlárův obhájce naopak zdůraznil nutnost pomoci obžalovanému ve zvládání jeho poruchy. Žádal trest na spodní hranici a upozornil na možnost nařídit mu povinné psychologické poradenství nebo sociální výcvik.

„To úzce souvisí se závěrem znaleckého posudku. Porucha je medicínsky neléčitelná, ale je možné ji nějakým způsobem korigovat. Nevidím možnost utlumení té vrozené agresivity ve výkonu trestu.“ řekl obhájce.

Sám Kotlár využil závěrečného slova, aby znovu zdůraznil svou lítost. Když obžaloba vyřkla návrh trestu, byl viditelně překvapený.

„Vím, že mně nevěříte, že toho lituju. Nevím, co se stalo. Od té doby jsem si život posunul jiným směrem, chodím pracovat, našel jsem si přítelkyni, zbavil jsem se kamarádů. Vím, že už jsem si zničil život, ale nechci si ho dál zničit. Dejte mi prosím tu šanci, všechno to napravím a změním,“ dodal.

Senát mu však uložil osm let vězení a povinnost zaplatit pojišťovně 84 680 korun za léčení jednoho z poškozených. Obžalovaného označil za velmi nebezpečného člověka, jehož útok „zřejmě může vyvolat jakákoliv událost, víceméně nevýznamná.“

Dva útočili, další dva jen přihlíželi

Obžaloba vinila třiadvacetiletého Patrika Kotlára z toho, že při potyčce v noci na 9. září 2017 napadl dřevěnou násadou čtyři muže ve věku 18 až 22 let. Ti spolu se dvěma nezletilými dívkami šli zhruba hodinu po půlnoci z Jaroměře do Josefova, k jednomu z napadených domů. Dívky zraněné nebyly.

Spolu s Kotlárem stáli před soudem také bratři Milan a Radek Banovi. Podle obžaloby se do potyčky aktivně nezapojili, ale provinili se tím, že útoku nezabránili a nezavolali policii. Soud je potrestal tříletou podmínkou. Oba již byli v minulosti souzeni. Starší Radek Bano šestkrát, mladší Milan jednou.

Čtvrtým obviněným je mladistvý Patrik Š., jehož případ se projednává samostatně. Nejméně po jednom z napadených podle spisu hodil skleněnou lahev.

Událost se odehrála na půli cesty z Jaroměře do Josefova pod kopcem Šoubrák. Skupina Romů podle spisu popíjela v hospodě. Radek Bano je pak vyzvedl a vezl domů svým autem. Po cestě se ještě stavili na čerpací stanici, kde koupili šest lahví piva. Obsluha do protokolu uvedla, že působili slušně a nevypadali opilí.

Když auto míjelo skupinu šesti mladých lidí před Josefovem, vyletěla z okna lahev a rozbila se o zem před dvojicí dívek. Jedna z nich policii řekla, že na ni z lahve vystříklo pivo. Skupina chlapců poté na osádku auta gestikulovala. Poškození tvrdí, že pouze zvedli ruce. Podle útočníků však na ně ukazovali zvednutý prostředníček.

„Kluci zvedli ruce, ale žádné gesto neukazovali. Pokračovali jsme na cestě domů, auto se za chvíli vrátilo. Nejdřív vystoupil ten nejmladší a vypadalo to, že se dohadují, jestli pojedou dál nebo co se bude dít,“ řekl u soudu jeden z poškozených.

Patrik Kotlár otevřel kufr u auta, vyndal z něj asi 75 centimetrů dlouhou násadu, zřejmě od krumpáče, a přistoupil ke skupině chodců.

Udeřil mladíka tak, že mu praskla lebka

„Přišel ke mně s otázkou, kdo ukázal fakáče, a pak jsem skončil na zemi. Když byl ode mě dva metry, tak jsem si všiml, že drží násadu. Byl tam hrozný povyk, všichni nějak poskakovali, hádali se,“ dodal poškozený, po jehož výpovědi Kotlár vstal a omluvil se mu.

Podle spisu držel obžalovaný násadu oběma rukama. Udeřil mladíka tak, že mu praskla lebka. Mladík se chytil za hlavu, spadl na zem a ztratil vědomí. Kotlár pak podle obžaloby násadou praštil další tři mladíky. U soudu však tvrdil, že na dva z nich zaútočil lahvemi nejmladší z obžalovaných.

„Já jsem na všechny nezaútočil. Nemohl jsem držet v ruce násadu i flašky, to nejde,“ odmítl tvrzení svědků.

Tři z napadených uvedli, že útočníky znají osobně nebo alespoň od vidění.

„Šel jsem za Patrikem, ať toho nechá. Bylo to rychlé, trvalo to pár vteřin. Dostal jsem ale ránu do čela a pak na mě hodil i kolo,“ uvedl u soudu další z nich, který na otázku obhájce, zda by přijal finanční odškodnění řekl: „Nepřijal, chci, aby si svůj čin odseděl.“

Radek Bano i Milan Bano výpověď u soudu odmítli. V přípravném řízení však Radek Bano uvedl, že nikoho nenapadal, ale spíše se snažil situaci uklidnit. „Je mi to velice líto, protože ty kluky znám, vídáme se v Josefově,“ řekl dříve policii.

Šli jsme na férovku a teď brečí, říkali útočníci podle strážníka

Soud četl také protokoly Městské policie v Jaroměři. Její hlídka k potyčce náhodou přijela. Když strážník viděl odhozené jízdní kolo, myslel si, že z něj někdo spadl. Pak uviděl skupinu zkrvavených chlapců.

„V tu chvíli jsem zapnul služební kameru. Kolega místo zabezpečoval, aby nedošlo k dalšímu incidentu, a já jsem ošetřoval zraněné, zavolal druhou hlídku, záchranku a státní policii,“ citoval předseda senátu z protokolu strážníků.

Další strážník pak do zápisu uvedl, že Romové byli po celou dobu šetření vulgární jak na poškozené, tak na městské i státní policisty. „Kotlár s Radkem Banem nám řekli, že ti mladíci na ně dělali machry, tak šli na férovku a teď brečí,“ zmínil.

Incident zaznamenala také pouliční bezpečnostní kamera. Ze záznamu lze podle spisu poznat, že s násadou útočil Kotlár a lahve házel nejmladší obžalovaný. Soud však video nepřehrával.

Rozsudek není pravomocný, obhájce Patrika Kotlára se na místě odvolal. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.